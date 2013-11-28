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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:51
San написав: reestr написав:
2. Средний Биржевой курс за 2 мес до объявления о собрании
Но там есть нюансы, может цена выкупа будет гораздо интересней 🙂
Средний биржевой- это курам на смех, думаю, около 300.
Нюансы - это для тех, кто против правочинов проголосует, или нюансы, если потом выкуп 50%+ будет по более высокой цене? Есть законодательная норма зацепиться за это и впихнуть и свой пакет по цене выкупа?
Пока до конца не разобрался😀, надо юристов озадачить . Но из акций придётся выйти 😞
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reestr
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