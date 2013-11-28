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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2467246824692470 Индекс UX закроет 2021 год Идеи: портфель 1.7 5 30 1800 и выше 57% 17 Ниже 1800 17% 5 Не могу сказать 27% 8 Всього голосів : 30 Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:51 San написав: reestr написав: 2. Средний Биржевой курс за 2 мес до объявления о собрании

Но там есть нюансы, может цена выкупа будет гораздо интересней 🙂 2. Средний Биржевой курс за 2 мес до объявления о собранииНо там есть нюансы, может цена выкупа будет гораздо интересней 🙂

Средний биржевой- это курам на смех, думаю, около 300.

Нюансы - это для тех, кто против правочинов проголосует, или нюансы, если потом выкуп 50%+ будет по более высокой цене? Есть законодательная норма зацепиться за это и впихнуть и свой пакет по цене выкупа? Средний биржевой- это курам на смех, думаю, около 300.Нюансы - это для тех, кто против правочинов проголосует, или нюансы, если потом выкуп 50%+ будет по более высокой цене? Есть законодательная норма зацепиться за это и впихнуть и свой пакет по цене выкупа?



Пока до конца не разобрался😀, надо юристов озадачить . Но из акций придётся выйти 😞 Пока до конца не разобрался😀, надо юристов озадачить . Но из акций придётся выйти 😞 reestr Повідомлень: 1030 З нами з: 10.08.10 Подякував: 25 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:01 VitaliyN написав: DmitryZP написав: joik написав: Активы тут Активы тут



не совсем - у МХП активы не только тут

1е что попалось в гугле

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/02/21/645514/



и там же



В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций - около 3 млн долларов. не совсем - у МХП активы не только тут1е что попалось в гуглеи там же

Добавлю в 2018 купили компанию РР на Балканах. Это комплексы от земли до переработки и точками продаж Балканы, Венгрия, Австрия. Это предприятие МХП развивает и увеличивает производство бешеными темпами. Есть в отчете по нему инфа. Добавлю в 2018 купили компанию РР на Балканах. Это комплексы от земли до переработки и точками продаж Балканы, Венгрия, Австрия. Это предприятие МХП развивает и увеличивает производство бешеными темпами. Есть в отчете по нему инфа.



Я не совсем так интерпретирую: как то раньше даже в интервю Косюк обозначил покупку В Балканах и Нидерландах как логистику, поскольку основные факторы это Банк сельхозземли и фермы выращивания курицы - все это только в Украине. По большому счету это точки продаж с зацепкой на местное законодательство, налоги и пошлины. Все это работает на курице выращенной в Украине. И если эти рынки сбыта не будут еффективны, они будут их продавать. Поэтому выходит так, что больше слежу за размерами банка сельхозземли МХП и достройкой ферм на Винничине. Бывая в камандировке в тех краях, даже пытался воочию убедиться в размахе куринных ферм. Я не совсем так интерпретирую: как то раньше даже в интервю Косюк обозначил покупку В Балканах и Нидерландах как логистику, поскольку основные факторы это Банк сельхозземли и фермы выращивания курицы - все это только в Украине. По большому счету это точки продаж с зацепкой на местное законодательство, налоги и пошлины. Все это работает на курице выращенной в Украине. И если эти рынки сбыта не будут еффективны, они будут их продавать. Поэтому выходит так, что больше слежу за размерами банка сельхозземли МХП и достройкой ферм на Винничине. Бывая в камандировке в тех краях, даже пытался воочию убедиться в размахе куринных ферм. joik

Повідомлень: 571 З нами з: 24.07.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2467246824692470 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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