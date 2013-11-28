reestr написав:2. Средний Биржевой курс за 2 мес до объявления о собрании Но там есть нюансы, может цена выкупа будет гораздо интересней 🙂
Средний биржевой- это курам на смех, думаю, около 300. Нюансы - это для тех, кто против правочинов проголосует, или нюансы, если потом выкуп 50%+ будет по более высокой цене? Есть законодательная норма зацепиться за это и впихнуть и свой пакет по цене выкупа?
Пока до конца не разобрался😀, надо юристов озадачить . Но из акций придётся выйти 😞
В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций - около 3 млн долларов.
Добавлю в 2018 купили компанию РР на Балканах. Это комплексы от земли до переработки и точками продаж Балканы, Венгрия, Австрия. Это предприятие МХП развивает и увеличивает производство бешеными темпами. Есть в отчете по нему инфа.
Я не совсем так интерпретирую: как то раньше даже в интервю Косюк обозначил покупку В Балканах и Нидерландах как логистику, поскольку основные факторы это Банк сельхозземли и фермы выращивания курицы - все это только в Украине. По большому счету это точки продаж с зацепкой на местное законодательство, налоги и пошлины. Все это работает на курице выращенной в Украине. И если эти рынки сбыта не будут еффективны, они будут их продавать. Поэтому выходит так, что больше слежу за размерами банка сельхозземли МХП и достройкой ферм на Винничине. Бывая в камандировке в тех краях, даже пытался воочию убедиться в размахе куринных ферм.