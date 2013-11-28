Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:01

VitaliyN написав: DmitryZP написав: joik написав: Активы тут Активы тут



не совсем - у МХП активы не только тут

1е что попалось в гугле

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/02/21/645514/



и там же



В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций - около 3 млн долларов. не совсем - у МХП активы не только тут1е что попалось в гуглеи там же

Добавлю в 2018 купили компанию РР на Балканах. Это комплексы от земли до переработки и точками продаж Балканы, Венгрия, Австрия. Это предприятие МХП развивает и увеличивает производство бешеными темпами. Есть в отчете по нему инфа. Добавлю в 2018 купили компанию РР на Балканах. Это комплексы от земли до переработки и точками продаж Балканы, Венгрия, Австрия. Это предприятие МХП развивает и увеличивает производство бешеными темпами. Есть в отчете по нему инфа.

Я не совсем так интерпретирую: как то раньше даже в интервю Косюк обозначил покупку В Балканах и Нидерландах как логистику, поскольку основные факторы это Банк сельхозземли и фермы выращивания курицы - все это только в Украине. По большому счету это точки продаж с зацепкой на местное законодательство, налоги и пошлины. Все это работает на курице выращенной в Украине. И если эти рынки сбыта не будут еффективны, они будут их продавать. Поэтому выходит так, что больше слежу за размерами банка сельхозземли МХП и достройкой ферм на Винничине. Бывая в камандировке в тех краях, даже пытался воочию убедиться в размахе куринных ферм.