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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2467246824692470

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 30
1800 и выше
57%
17
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:51

  San написав:
  reestr написав:2. Средний Биржевой курс за 2 мес до объявления о собрании
Но там есть нюансы, может цена выкупа будет гораздо интересней 🙂

Средний биржевой- это курам на смех, думаю, около 300.
Нюансы - это для тех, кто против правочинов проголосует, или нюансы, если потом выкуп 50%+ будет по более высокой цене? Есть законодательная норма зацепиться за это и впихнуть и свой пакет по цене выкупа?


Пока до конца не разобрался😀, надо юристов озадачить . Но из акций придётся выйти 😞
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:01

  VitaliyN написав:
  DmitryZP написав:
  joik написав:Активы тут


не совсем - у МХП активы не только тут
1е что попалось в гугле
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/02/21/645514/

и там же

В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций - около 3 млн долларов.

Добавлю в 2018 купили компанию РР на Балканах. Это комплексы от земли до переработки и точками продаж Балканы, Венгрия, Австрия. Это предприятие МХП развивает и увеличивает производство бешеными темпами. Есть в отчете по нему инфа.


Я не совсем так интерпретирую: как то раньше даже в интервю Косюк обозначил покупку В Балканах и Нидерландах как логистику, поскольку основные факторы это Банк сельхозземли и фермы выращивания курицы - все это только в Украине. По большому счету это точки продаж с зацепкой на местное законодательство, налоги и пошлины. Все это работает на курице выращенной в Украине. И если эти рынки сбыта не будут еффективны, они будут их продавать. Поэтому выходит так, что больше слежу за размерами банка сельхозземли МХП и достройкой ферм на Винничине. Бывая в камандировке в тех краях, даже пытался воочию убедиться в размахе куринных ферм.
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:10

  reestr написав:
  San написав:
  reestr написав:2. Средний Биржевой курс за 2 мес до объявления о собрании
Но там есть нюансы, может цена выкупа будет гораздо интересней 🙂

Средний биржевой- это курам на смех, думаю, около 300.
Нюансы - это для тех, кто против правочинов проголосует, или нюансы, если потом выкуп 50%+ будет по более высокой цене? Есть законодательная норма зацепиться за это и впихнуть и свой пакет по цене выкупа?


Пока до конца не разобрался😀, надо юристов озадачить . Но из акций придётся выйти 😞


Но этот проект повестки абсолютно зеркальный прошлому: в УНАФ остается Нафтогаз, а долю Бени выкупают. Указаны только 3 компании Бкги, поэтому прицепиться к этой цене выкупа сложно.
Только голосовать против, скорее всего.
oleg_malyzhka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:16

joik
не путайте, вот как раз свежая ссылочка...
https://latifundist.com/novosti/57347-p ... p-slovenii
там и земля, и птичники, и переработка.
вот еще Строят в Сербии
https://latifundist.com/novosti/56748-p ... v-v-serbii
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:27

joik
отчет вообще смотрите???
РР за третий квартал произвела почти 30 тыс т курятины и индейки! умножим грубо на 4. Значит 120 тыс тонн в год это на балканах, т.е. в Европе!!!

https://latifundist.com/novosti/57111-p ... dejki-na-8
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:09

Re: Идеи: портфель

  oleg_malyzhka написав:Но этот проект повестки абсолютно зеркальный прошлому: в УНАФ остается Нафтогаз, а долю Бени выкупают. Указаны только 3 компании Бкги, поэтому прицепиться к этой цене выкупа сложно.
Только голосовать против, скорее всего.

Ну вот, не успел зайти в унаф как все бегут на выкуп. Что никто не рассматривает даже держать акции?))
Если останемся с НГ, ну ок, вон Сансей писал что от газа 65% дохода... больше 1млрд м3 унаф добывает газа.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:59

  San написав:Я думаю, что это альтернативные сценарии, либо одно, либо другое.

Крупные акционеры - это разве что Бриджит, Бордо и Липтон :P
Кто самый крупный сейчас из не НГ/Беня?

Может и оба сценария вместе. Нафтогаз получает "Газактив", Коломойский - Нафтаактив. Остальным акционерам столы и стулья.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:40

  Пенсионер написав:
  San написав:Я думаю, что это альтернативные сценарии, либо одно, либо другое.

Крупные акционеры - это разве что Бриджит, Бордо и Липтон :P
Кто самый крупный сейчас из не НГ/Беня?

Может и оба сценария вместе. Нафтогаз получает "Газактив", Коломойский - Нафтаактив. Остальным акционерам столы и стулья.

Может и так, но это сюр выходит какой то)
Куда ЧП за 2021й пойдет, спорный газ, долг прокладок на 5 ярдов?
Всё конечно может быть но я склоняюсь по тем заявам которые от НГ были то УНАФ к НГ а Нафтаактив к бене...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:05

Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 22:18

  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

Вроде как да, за такие приколы глава НГ может и по шапке получить...
Ну Витренко вроде ж заявлял что НГ хочет оставить УНАФ себе (лень искать источник), походу так и будет ... прикольно если спорный газ зайдет уже в нафтогазовскую УНАФ :D
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