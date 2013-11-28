RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2468246924702471

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 30
1800 и выше
57%
17
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19

  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
VitaliyN
 
Повідомлень: 256
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19

  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
VitaliyN
 
Повідомлень: 256
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2468246924702471
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 88261
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.