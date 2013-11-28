нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19
нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19
нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
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