нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19
нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19
нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:57
Читаем внимательно повестку дня! Передача активов и надання згоди на укладання договору купли-продажи между Укрнафтой и ТОВ УКРГАЗАКТИВ. Аналогично и в добавленных пунктах между Укрнафтой и ТОВ Нафтоактив.
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:18
Тут я протупил, потому что рассматривал уплату НДС с точки зрения бизнеса. С точки зрения же государства или государственных компаний это считается позитивным фактором. Чем больше предприятие платит налогов тем лучше оно работает. цепочка может быть такой.
1 вариант. Нафтогаз просто платит в бюджет (налоги или дивиденды не суть важно).
2 вариант. Нафтогаз платит Укрнафте за спорный газ, Укрнафта передает активы в Нафтаактив и на сумму этих активов начисляет и уплачивает НДС в бюджет. Таким образом конечная цель все равно деньги поступают в бюджет.
Вроде так но есть одно НО. УкрнафтаАктив (Коломойский) получает и актив и приличный такой кредит НДС в виде бонуса размером с трехзначную сумму в миллионах долларов! Значит может им и поделится с людьми от которых зависит такое решение. Ни на кого не намекаю, просто фантазирую. Возможно поэтому и появился в повестке дня новый вариант. Мастера схематоза.
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