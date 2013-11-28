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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2468246924702471 Индекс UX закроет 2021 год Идеи: портфель 1.7 5 30 1800 и выше 57% 17 Ниже 1800 17% 5 Не могу сказать 27% 8 Всього голосів : 30 Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19 Пенсионер написав: Investor_33

И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум? И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают! нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают! VitaliyN Повідомлень: 256 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19 Пенсионер написав: Investor_33

И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум? И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают! нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают! VitaliyN Повідомлень: 256 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 12:57 VitaliyN написав: Пенсионер написав: Investor_33

И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум? И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают! нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!

Читаем внимательно повестку дня! Передача активов и надання згоди на укладання договору купли-продажи между Укрнафтой и ТОВ УКРГАЗАКТИВ. Аналогично и в добавленных пунктах между Укрнафтой и ТОВ Нафтоактив. Читаем внимательно повестку дня! Передача активов и надання згоди на укладання договору купли-продажи между Укрнафтой и ТОВ УКРГАЗАКТИВ. Аналогично и в добавленных пунктах между Укрнафтой и ТОВ Нафтоактив. Пенсионер

Повідомлень: 1851 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лис, 2021 13:18 Investor_33 написав: Пенсионер написав: Investor_33

И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум? И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

Вроде как да, за такие приколы глава НГ может и по шапке получить...

Ну Витренко вроде ж заявлял что НГ хочет оставить УНАФ себе (лень искать источник), походу так и будет ... прикольно если спорный газ зайдет уже в нафтогазовскую УНАФ Вроде как да, за такие приколы глава НГ может и по шапке получить...Ну Витренко вроде ж заявлял что НГ хочет оставить УНАФ себе (лень искать источник), походу так и будет ... прикольно если спорный газ зайдет уже в нафтогазовскую УНАФ

Тут я протупил, потому что рассматривал уплату НДС с точки зрения бизнеса. С точки зрения же государства или государственных компаний это считается позитивным фактором. Чем больше предприятие платит налогов тем лучше оно работает. цепочка может быть такой.

1 вариант. Нафтогаз просто платит в бюджет (налоги или дивиденды не суть важно).

2 вариант. Нафтогаз платит Укрнафте за спорный газ, Укрнафта передает активы в Нафтаактив и на сумму этих активов начисляет и уплачивает НДС в бюджет. Таким образом конечная цель все равно деньги поступают в бюджет.

Вроде так но есть одно НО. УкрнафтаАктив (Коломойский) получает и актив и приличный такой кредит НДС в виде бонуса размером с трехзначную сумму в миллионах долларов! Значит может им и поделится с людьми от которых зависит такое решение. Ни на кого не намекаю, просто фантазирую. Возможно поэтому и появился в повестке дня новый вариант. Мастера схематоза. Тут я протупил, потому что рассматривал уплату НДС с точки зрения бизнеса. С точки зрения же государства или государственных компаний это считается позитивным фактором. Чем больше предприятие платит налогов тем лучше оно работает. цепочка может быть такой.1 вариант. Нафтогаз просто платит в бюджет (налоги или дивиденды не суть важно).2 вариант. Нафтогаз платит Укрнафте за спорный газ, Укрнафта передает активы в Нафтаактив и на сумму этих активов начисляет и уплачивает НДС в бюджет. Таким образом конечная цель все равно деньги поступают в бюджет.Вроде так но есть одно НО. УкрнафтаАктив (Коломойский) получает и актив и приличный такой кредит НДС в виде бонуса размером с трехзначную сумму в миллионах долларов! Значит может им и поделится с людьми от которых зависит такое решение. Ни на кого не намекаю, просто фантазирую.Возможно поэтому и появился в повестке дня новый вариант. Мастера схематоза. Пенсионер

Повідомлень: 1851 З нами з: 13.10.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2468246924702471 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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