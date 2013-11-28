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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19

  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19

  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:57

  VitaliyN написав:
  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!

Читаем внимательно повестку дня! Передача активов и надання згоди на укладання договору купли-продажи между Укрнафтой и ТОВ УКРГАЗАКТИВ. Аналогично и в добавленных пунктах между Укрнафтой и ТОВ Нафтоактив.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:18

  Investor_33 написав:
  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

Вроде как да, за такие приколы глава НГ может и по шапке получить...
Ну Витренко вроде ж заявлял что НГ хочет оставить УНАФ себе (лень искать источник), походу так и будет ... прикольно если спорный газ зайдет уже в нафтогазовскую УНАФ :D

Тут я протупил, потому что рассматривал уплату НДС с точки зрения бизнеса. С точки зрения же государства или государственных компаний это считается позитивным фактором. Чем больше предприятие платит налогов тем лучше оно работает. цепочка может быть такой.
1 вариант. Нафтогаз просто платит в бюджет (налоги или дивиденды не суть важно).
2 вариант. Нафтогаз платит Укрнафте за спорный газ, Укрнафта передает активы в Нафтаактив и на сумму этих активов начисляет и уплачивает НДС в бюджет. Таким образом конечная цель все равно деньги поступают в бюджет.
Вроде так но есть одно НО. УкрнафтаАктив (Коломойский) получает и актив и приличный такой кредит НДС в виде бонуса размером с трехзначную сумму в миллионах долларов! Значит может им и поделится с людьми от которых зависит такое решение. Ни на кого не намекаю, просто фантазирую. :) Возможно поэтому и появился в повестке дня новый вариант. Мастера схематоза.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:30

  Пенсионер написав:
  VitaliyN написав:
  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!

Читаем внимательно повестку дня! Передача активов и надання згоди на укладання договору купли-продажи между Укрнафтой и ТОВ УКРГАЗАКТИВ. Аналогично и в добавленных пунктах между Укрнафтой и ТОВ Нафтоактив.


Так к гадалке не ходи, а тут все части схематоза: договоренности по понятиям, отдельные нормы законодательства, заранее подготовленные решения соответствующих органов, кто в доле, но не в теме, а кто теме, но не в доле, решения судов первой инстанции, все порешают и подеребанят. Без акционеров, особенно миноритарных!!!
joik
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