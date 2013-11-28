Додано: Пон 15 лис, 2021 13:18

Investor_33 написав: Пенсионер написав: Investor_33

И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум? И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

Вроде как да, за такие приколы глава НГ может и по шапке получить...

Ну Витренко вроде ж заявлял что НГ хочет оставить УНАФ себе (лень искать источник), походу так и будет ... прикольно если спорный газ зайдет уже в нафтогазовскую УНАФ Вроде как да, за такие приколы глава НГ может и по шапке получить...Ну Витренко вроде ж заявлял что НГ хочет оставить УНАФ себе (лень искать источник), походу так и будет ... прикольно если спорный газ зайдет уже в нафтогазовскую УНАФ

Тут я протупил, потому что рассматривал уплату НДС с точки зрения бизнеса. С точки зрения же государства или государственных компаний это считается позитивным фактором. Чем больше предприятие платит налогов тем лучше оно работает. цепочка может быть такой.1 вариант. Нафтогаз просто платит в бюджет (налоги или дивиденды не суть важно).2 вариант. Нафтогаз платит Укрнафте за спорный газ, Укрнафта передает активы в Нафтаактив и на сумму этих активов начисляет и уплачивает НДС в бюджет. Таким образом конечная цель все равно деньги поступают в бюджет.Вроде так но есть одно НО. УкрнафтаАктив (Коломойский) получает и актив и приличный такой кредит НДС в виде бонуса размером с трехзначную сумму в миллионах долларов! Значит может им и поделится с людьми от которых зависит такое решение. Ни на кого не намекаю, просто фантазирую.Возможно поэтому и появился в повестке дня новый вариант. Мастера схематоза.