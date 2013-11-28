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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2468246924702471

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2.2 5 6
MHPC по 225
17%
1
UNAF по 295
50%
3
CEEN по 8,4
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19

  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19

  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:57

  VitaliyN написав:
  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!

Читаем внимательно повестку дня! Передача активов и надання згоди на укладання договору купли-продажи между Укрнафтой и ТОВ УКРГАЗАКТИВ. Аналогично и в добавленных пунктах между Укрнафтой и ТОВ Нафтоактив.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:18

  Investor_33 написав:
  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

Вроде как да, за такие приколы глава НГ может и по шапке получить...
Ну Витренко вроде ж заявлял что НГ хочет оставить УНАФ себе (лень искать источник), походу так и будет ... прикольно если спорный газ зайдет уже в нафтогазовскую УНАФ :D

Тут я протупил, потому что рассматривал уплату НДС с точки зрения бизнеса. С точки зрения же государства или государственных компаний это считается позитивным фактором. Чем больше предприятие платит налогов тем лучше оно работает. цепочка может быть такой.
1 вариант. Нафтогаз просто платит в бюджет (налоги или дивиденды не суть важно).
2 вариант. Нафтогаз платит Укрнафте за спорный газ, Укрнафта передает активы в Нафтаактив и на сумму этих активов начисляет и уплачивает НДС в бюджет. Таким образом конечная цель все равно деньги поступают в бюджет.
Вроде так но есть одно НО. УкрнафтаАктив (Коломойский) получает и актив и приличный такой кредит НДС в виде бонуса размером с трехзначную сумму в миллионах долларов! Значит может им и поделится с людьми от которых зависит такое решение. Ни на кого не намекаю, просто фантазирую. :) Возможно поэтому и появился в повестке дня новый вариант. Мастера схематоза.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:30

  Пенсионер написав:
  VitaliyN написав:
  Пенсионер написав:Investor_33
И вроде как передача актива на другое юрлицо с точки зрения налогов равносильно продаже. Значит уплата Укрнафтой НДС как минимум?

нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!

Читаем внимательно повестку дня! Передача активов и надання згоди на укладання договору купли-продажи между Укрнафтой и ТОВ УКРГАЗАКТИВ. Аналогично и в добавленных пунктах между Укрнафтой и ТОВ Нафтоактив.


Так к гадалке не ходи, а тут все части схематоза: договоренности по понятиям, отдельные нормы законодательства, заранее подготовленные решения соответствующих органов, кто в доле, но не в теме, а кто теме, но не в доле, решения судов первой инстанции, все порешают и подеребанят. Без акционеров, особенно миноритарных!!!
joik
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:39

Re: Идеи: портфель

  joik написав:Так к гадалке не ходи, а тут все части схематоза: договоренности по понятиям, отдельные нормы законодательства, заранее подготовленные решения соответствующих органов, кто в доле, но не в теме, а кто теме, но не в доле, решения судов первой инстанции, все порешают и подеребанят. Без акционеров, особенно миноритарных!!!

Ну ок, к гадалке не пойдем, подскажи плиз свое мнение. В чем схематоз (какие договоренности), за что проголосуют на собрании?
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:04

  Investor_33 написав:
  joik написав:Так к гадалке не ходи, а тут все части схематоза: договоренности по понятиям, отдельные нормы законодательства, заранее подготовленные решения соответствующих органов, кто в доле, но не в теме, а кто теме, но не в доле, решения судов первой инстанции, все порешают и подеребанят. Без акционеров, особенно миноритарных!!!

Ну ок, к гадалке не пойдем, подскажи плиз свое мнение. В чем схематоз (какие договоренности), за что проголосуют на собрании?


Взгляд на происходящее: все активы Укрнефти, как акционерного общества, в среднем год от года зарабатывают деньги. Механизм акционерного капитала предполагает распределение этих заработаных денег между акционерами ПРОЗРАЧНО и в соответствии с нормами ЗУ "Об акционерных обществах". Но в нашем случае в структуре акционерного капитала образовались 2 мажоритарных акционера, которые затеяли продолжительную и взаимовыгодную корпоративную войну. В ЗУ "Об акционерных обществах" есть целые статьи, как правовой нормы, специальнно вводившиеся в предыдущие годы под Укрнефть с двух лагерей, а сейчас незадействованые. Суть войны для обеих сторон одна: удерживать денежные потоки генерируемые активами любыми придуманными полукриминальными методами и способами, но только не через механизм прозрачного акционерного капитала: доход - налоги - дивиденды. Есть тисячи судебных решений по поводу выплат дивидендов, есть очень подозрительные налоговые кредиты. Так вот, Укрнефть имеет какой-то свой особый организационно-правовой статус, но ни к фондовому рынку, ни к механизму акционерного капитала, ни к своим емитированым в процессе приватизации ценным бумагам. Эти 2 мажоритарщика за последние годы в процессе войны изобрели собственную систему корпоративных координат с одной только целью контролировать активы, которые генерируют доход. Очень узкий круг людей понимают, что происходит вокруг активов. Само формирование повестки дня общего собрания акционеров об разделении и есть реализация договоренностей, это ж понятно, что будет проголосовано, если будут довольны только 2 мажоритирщика. Но с уверенностью могу сказать - миноритарный владелец акций Укрнефти не реализовывает свои права исходящие из собственности на акцию, а Укрнефть ошибочно называется акционерным обществом.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:42

Наразі бачу єдиний вихід із ситуації для звичайного мінора-
голосувати на зборах проти та вимагати обовязкового викупу згідно статті 68
gaydamacha
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 02:48

Re: Идеи: портфель

https://www.ukrnafta.com/povidomlennya- ... .12.2021-r
Неочікувано, але...))
Ps. Є досить примарне припущення, що саме голосування "Проти" на цих зборах буде вирішальним для міноритарних акціонерів, включаючи ІВК! :mrgreen:
Часом, чи не АЗС, як майно Товариства буде передано до активів ТОВ Нафта-активу? І далі, вихід останніх, через ст.68 :roll:
Pps. Попередні твердження, лише особисті ПРИПУЩЕННЯ, але від бородатої бабусі можно очікувати, що завгодно. В будь якому випадку, потрібно йти на обидва Збори акціонерів і голосувати "Проти". Проте, не квапитись писати заяву на обов'язковий викуп (вона безвідклична!), а для початку зрозуміти наслідки зборів від 30 листопада і дочекатись 23 грудня. Там, ціна викупу може зовсім змінитися і враховувати наслідки мирової угоди по спірному газу. Наскільки відомо, ще нікому не вдалося ознайомитись з матеріалами незважаючи на письмові вимоги до Товариства. Є там дуже один цікавий момент - бюлетень, щодо голосування з питань зацікавленності, де голоса зацікавлених осіб не будуть враховані. А відтак, можливо, що саме 10% фріфлоату і будуть вирішувати, що, скільки і кому?...))
paolot
 
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