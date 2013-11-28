нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19
нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
Додано: Пон 15 лис, 2021 10:19
нет конечно. Продажи либо передачи третьему лицу не будет. Здесь акционеры либо Нафтогаз либо конторы Бени выходят из акционерного капитала Укрнафты со своей часткой. А вот кому какая частка ... Это уже как порешают!
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:57
Читаем внимательно повестку дня! Передача активов и надання згоди на укладання договору купли-продажи между Укрнафтой и ТОВ УКРГАЗАКТИВ. Аналогично и в добавленных пунктах между Укрнафтой и ТОВ Нафтоактив.
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:18
Тут я протупил, потому что рассматривал уплату НДС с точки зрения бизнеса. С точки зрения же государства или государственных компаний это считается позитивным фактором. Чем больше предприятие платит налогов тем лучше оно работает. цепочка может быть такой.
1 вариант. Нафтогаз просто платит в бюджет (налоги или дивиденды не суть важно).
2 вариант. Нафтогаз платит Укрнафте за спорный газ, Укрнафта передает активы в Нафтаактив и на сумму этих активов начисляет и уплачивает НДС в бюджет. Таким образом конечная цель все равно деньги поступают в бюджет.
Вроде так но есть одно НО. УкрнафтаАктив (Коломойский) получает и актив и приличный такой кредит НДС в виде бонуса размером с трехзначную сумму в миллионах долларов! Значит может им и поделится с людьми от которых зависит такое решение. Ни на кого не намекаю, просто фантазирую. Возможно поэтому и появился в повестке дня новый вариант. Мастера схематоза.
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:30
Так к гадалке не ходи, а тут все части схематоза: договоренности по понятиям, отдельные нормы законодательства, заранее подготовленные решения соответствующих органов, кто в доле, но не в теме, а кто теме, но не в доле, решения судов первой инстанции, все порешают и подеребанят. Без акционеров, особенно миноритарных!!!
Додано: Пон 15 лис, 2021 19:39
Re: Идеи: портфель
Ну ок, к гадалке не пойдем, подскажи плиз свое мнение. В чем схематоз (какие договоренности), за что проголосуют на собрании?
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:04
Взгляд на происходящее: все активы Укрнефти, как акционерного общества, в среднем год от года зарабатывают деньги. Механизм акционерного капитала предполагает распределение этих заработаных денег между акционерами ПРОЗРАЧНО и в соответствии с нормами ЗУ "Об акционерных обществах". Но в нашем случае в структуре акционерного капитала образовались 2 мажоритарных акционера, которые затеяли продолжительную и взаимовыгодную корпоративную войну. В ЗУ "Об акционерных обществах" есть целые статьи, как правовой нормы, специальнно вводившиеся в предыдущие годы под Укрнефть с двух лагерей, а сейчас незадействованые. Суть войны для обеих сторон одна: удерживать денежные потоки генерируемые активами любыми придуманными полукриминальными методами и способами, но только не через механизм прозрачного акционерного капитала: доход - налоги - дивиденды. Есть тисячи судебных решений по поводу выплат дивидендов, есть очень подозрительные налоговые кредиты. Так вот, Укрнефть имеет какой-то свой особый организационно-правовой статус, но ни к фондовому рынку, ни к механизму акционерного капитала, ни к своим емитированым в процессе приватизации ценным бумагам. Эти 2 мажоритарщика за последние годы в процессе войны изобрели собственную систему корпоративных координат с одной только целью контролировать активы, которые генерируют доход. Очень узкий круг людей понимают, что происходит вокруг активов. Само формирование повестки дня общего собрания акционеров об разделении и есть реализация договоренностей, это ж понятно, что будет проголосовано, если будут довольны только 2 мажоритирщика. Но с уверенностью могу сказать - миноритарный владелец акций Укрнефти не реализовывает свои права исходящие из собственности на акцию, а Укрнефть ошибочно называется акционерным обществом.
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:42
Наразі бачу єдиний вихід із ситуації для звичайного мінора-
голосувати на зборах проти та вимагати обовязкового викупу згідно статті 68
Додано: Сер 17 лис, 2021 02:48
Re: Идеи: портфель
Неочікувано, але...))
Ps. Є досить примарне припущення, що саме голосування "Проти" на цих зборах буде вирішальним для міноритарних акціонерів, включаючи ІВК!
Часом, чи не АЗС, як майно Товариства буде передано до активів ТОВ Нафта-активу? І далі, вихід останніх, через ст.68
Pps. Попередні твердження, лише особисті ПРИПУЩЕННЯ, але від бородатої бабусі можно очікувати, що завгодно. В будь якому випадку, потрібно йти на обидва Збори акціонерів і голосувати "Проти". Проте, не квапитись писати заяву на обов'язковий викуп (вона безвідклична!), а для початку зрозуміти наслідки зборів від 30 листопада і дочекатись 23 грудня. Там, ціна викупу може зовсім змінитися і враховувати наслідки мирової угоди по спірному газу. Наскільки відомо, ще нікому не вдалося ознайомитись з матеріалами незважаючи на письмові вимоги до Товариства. Є там дуже один цікавий момент - бюлетень, щодо голосування з питань із заінтересованістю (ЗУ Про АТ ст.71, ч.8.), де голоса заінтересованих осіб не будуть враховані. А відтак, можливо, що саме 10% фріфлоату і будуть вирішувати, що, скільки і кому?...))
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