Додано: Вів 16 лис, 2021 11:04

Investor_33 написав: joik написав: Так к гадалке не ходи, а тут все части схематоза: договоренности по понятиям, отдельные нормы законодательства, заранее подготовленные решения соответствующих органов, кто в доле, но не в теме, а кто теме, но не в доле, решения судов первой инстанции, все порешают и подеребанят. Без акционеров, особенно миноритарных!!! Так к гадалке не ходи, а тут все части схематоза: договоренности по понятиям, отдельные нормы законодательства, заранее подготовленные решения соответствующих органов, кто в доле, но не в теме, а кто теме, но не в доле, решения судов первой инстанции, все порешают и подеребанят. Без акционеров, особенно миноритарных!!!

Ну ок, к гадалке не пойдем, подскажи плиз свое мнение. В чем схематоз (какие договоренности), за что проголосуют на собрании? Ну ок, к гадалке не пойдем, подскажи плиз свое мнение. В чем схематоз (какие договоренности), за что проголосуют на собрании?

Взгляд на происходящее: все активы Укрнефти, как акционерного общества, в среднем год от года зарабатывают деньги. Механизм акционерного капитала предполагает распределение этих заработаных денег между акционерами ПРОЗРАЧНО и в соответствии с нормами ЗУ "Об акционерных обществах". Но в нашем случае в структуре акционерного капитала образовались 2 мажоритарных акционера, которые затеяли продолжительную и взаимовыгодную корпоративную войну. В ЗУ "Об акционерных обществах" есть целые статьи, как правовой нормы, специальнно вводившиеся в предыдущие годы под Укрнефть с двух лагерей, а сейчас незадействованые. Суть войны для обеих сторон одна: удерживать денежные потоки генерируемые активами любыми придуманными полукриминальными методами и способами, но только не через механизм прозрачного акционерного капитала: доход - налоги - дивиденды. Есть тисячи судебных решений по поводу выплат дивидендов, есть очень подозрительные налоговые кредиты. Так вот, Укрнефть имеет какой-то свой особый организационно-правовой статус, но ни к фондовому рынку, ни к механизму акционерного капитала, ни к своим емитированым в процессе приватизации ценным бумагам. Эти 2 мажоритарщика за последние годы в процессе войны изобрели собственную систему корпоративных координат с одной только целью контролировать активы, которые генерируют доход. Очень узкий круг людей понимают, что происходит вокруг активов. Само формирование повестки дня общего собрания акционеров об разделении и есть реализация договоренностей, это ж понятно, что будет проголосовано, если будут довольны только 2 мажоритирщика. Но с уверенностью могу сказать - миноритарный владелец акций Укрнефти не реализовывает свои права исходящие из собственности на акцию, а Укрнефть ошибочно называется акционерным обществом.