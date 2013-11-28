Вже незабаром! буде весело і гаряче, мало не покажеться
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"Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Для того, чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ", – отмечает парламентарий.
Он уверен, что олигарх действует по принципу "чем хуже, тем лучше".