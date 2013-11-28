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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2469247024712472

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2.2 5 6
MHPC по 225
17%
1
UNAF по 295
50%
3
CEEN по 8,4
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:33

Вже незабаром! буде весело і гаряче, мало не покажеться
---
"Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Для того, чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ", – отмечает парламентарий.
Он уверен, что олигарх действует по принципу "чем хуже, тем лучше".
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:26

UNAF

Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
https://www.rbc.ua/rus/news/razdel-imus ... 66419.html
Yuri_Z
 
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  #<1 ... 2469247024712472
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