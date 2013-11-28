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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2469247024712472

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 7
MHPC по 225
29%
2
UNAF по 295
43%
3
CEEN по 8,4
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:33

Вже незабаром! буде весело і гаряче, мало не покажеться
---
"Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Для того, чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ", – отмечает парламентарий.
Он уверен, что олигарх действует по принципу "чем хуже, тем лучше".
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:26

UNAF

Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
https://www.rbc.ua/rus/news/razdel-imus ... 66419.html
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:39

  joik написав:
  Investor_33 написав:
  joik написав:Так к гадалке не ходи, а тут все части схематоза: договоренности по понятиям, отдельные нормы законодательства, заранее подготовленные решения соответствующих органов, кто в доле, но не в теме, а кто теме, но не в доле, решения судов первой инстанции, все порешают и подеребанят. Без акционеров, особенно миноритарных!!!

Ну ок, к гадалке не пойдем, подскажи плиз свое мнение. В чем схематоз (какие договоренности), за что проголосуют на собрании?


Взгляд на происходящее: все активы Укрнефти, как акционерного общества, в среднем год от года зарабатывают деньги. Механизм акционерного капитала предполагает распределение этих заработаных денег между акционерами ПРОЗРАЧНО и в соответствии с нормами ЗУ "Об акционерных обществах". Но в нашем случае в структуре акционерного капитала образовались 2 мажоритарных акционера, которые затеяли продолжительную и взаимовыгодную корпоративную войну. В ЗУ "Об акционерных обществах" есть целые статьи, как правовой нормы, специальнно вводившиеся в предыдущие годы под Укрнефть с двух лагерей, а сейчас незадействованые. Суть войны для обеих сторон одна: удерживать денежные потоки генерируемые активами любыми придуманными полукриминальными методами и способами, но только не через механизм прозрачного акционерного капитала: доход - налоги - дивиденды. Есть тисячи судебных решений по поводу выплат дивидендов, есть очень подозрительные налоговые кредиты. Так вот, Укрнефть имеет какой-то свой особый организационно-правовой статус, но ни к фондовому рынку, ни к механизму акционерного капитала, ни к своим емитированым в процессе приватизации ценным бумагам. Эти 2 мажоритарщика за последние годы в процессе войны изобрели собственную систему корпоративных координат с одной только целью контролировать активы, которые генерируют доход. Очень узкий круг людей понимают, что происходит вокруг активов. Само формирование повестки дня общего собрания акционеров об разделении и есть реализация договоренностей, это ж понятно, что будет проголосовано, если будут довольны только 2 мажоритирщика. Но с уверенностью могу сказать - миноритарный владелец акций Укрнефти не реализовывает свои права исходящие из собственности на акцию, а Укрнефть ошибочно называется акционерным обществом.

Это взгляд в прошлое а не настоящее. Конкретно - "я вижу схематоз на предстоящем ОСА в ..." "Миноров кинут так как ..."
А то воды налил 8)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:40

  gaydamacha написав:Наразі бачу єдиний вихід із ситуації для звичайного мінора-
голосувати на зборах проти та вимагати обовязкового викупу згідно статті 68

Харош кошмарить тут, покупай с рынка :lol: :lol: 8)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:08

МХП направит $30 млн на выплату спецдивидендов по $0,2803 на акцию. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:25

Yuri_Z
И ЧП 145млн долл. В принципе не плохо, но ожидал лучшего.....
А то что 0,28 на акцию получим к новому году - это просто прекрасно!!! :lol: :lol: :lol:
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:23

  Yuri_Z написав:
МХП направит $30 млн на выплату спецдивидендов по $0,2803 на акцию. (Интерфакс)


Интересно, что это такое спецдивиденды? Может не всем акционерам?
joik
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:52

  joik написав:
  Yuri_Z написав:
МХП направит $30 млн на выплату спецдивидендов по $0,2803 на акцию. (Интерфакс)


Интересно, что это такое спецдивиденды? Может не всем акционерам?

Всем, не переживай те!
В МХП все акционеры одинаковые! И это звучит гордо! В отличие от Укрнефти, где есть Боги, Цари и собственно миноритарные акционеры :mrgreen:
В этой ситуации дивы как промежуточные. Так собственно раньше было. За полугодие -часть, по году - основные, кроме двух последних лет. А из-за того что по полугодию-ничего, то после 3 квартала выплату назвали " Спецдивиденд".
Я с таким сталкивался в других компаниях.
VitaliyN
 
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