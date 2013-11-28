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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:41
В KVBZ сегодня рекорд. Прогнали 500 тыс. акций на 7 млн. 192 тыс. грн.
Последний раз что-то похожее было более 10 лет назад (20.05.2011 почти на 300 тыс. акций).
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Yuri_Z
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