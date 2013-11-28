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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2470247124722473

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 8
MHPC по 225
25%
2
UNAF по 295
50%
4
CEEN по 8,4
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:41

В KVBZ сегодня рекорд. Прогнали 500 тыс. акций на 7 млн. 192 тыс. грн.
Последний раз что-то похожее было более 10 лет назад (20.05.2011 почти на 300 тыс. акций).
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:44

і про що це говорить
що трапилось 10 років тому?
greenozon
 
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  #<1 ... 2470247124722473
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Модератори: Ірина_, Модератор

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