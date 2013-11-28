В KVBZ сегодня рекорд. Прогнали 500 тыс. акций на 7 млн. 192 тыс. грн.
Последний раз что-то похожее было более 10 лет назад (20.05.2011 почти на 300 тыс. акций).
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:41
В KVBZ сегодня рекорд. Прогнали 500 тыс. акций на 7 млн. 192 тыс. грн.
Последний раз что-то похожее было более 10 лет назад (20.05.2011 почти на 300 тыс. акций).
Додано: Нед 21 лис, 2021 16:45
MHP SE
Дійшли руки до останнього конференц-дзвінка МХП щодо фін. результатів.
Останні цифри супер, але на майбутнє їх прогнози не такі райдужні. Схоже витиснули в останньому кварталі все по максимуму, щоб мати змогу виплатити своєму Яхтсмену спецдивіденди не порушивши ковенанти.
Зараз на рахунках мають 300 млн дол кешу Але це не для акціонерів, і навіть не на виплату боргів: хочуть ще одне велике поглинання в Європі зробити (у переробній сфері, типу Перутнини). Згадували банкрутство Агромарсу (у іншому контексті), але їх купівлю ніби не розглядають. Взагалі українські капекси обіцяють незначні (у Вінниці розширення заморозили, їх нова стратегія по дистрибуції в Україні багато інвестицій ніби не вимагає).
Так що тепер не дивно що їх акції останнім часом підупали.
ПС Крим це Україна!
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