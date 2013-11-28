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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2470247124722473

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 8
MHPC по 225
25%
2
UNAF по 295
50%
4
CEEN по 8,4
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:41

В KVBZ сегодня рекорд. Прогнали 500 тыс. акций на 7 млн. 192 тыс. грн.
Последний раз что-то похожее было более 10 лет назад (20.05.2011 почти на 300 тыс. акций).
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:44

і про що це говорить
що трапилось 10 років тому?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:45

MHP SE

Дійшли руки до останнього конференц-дзвінка МХП щодо фін. результатів.

Останні цифри супер, але на майбутнє їх прогнози не такі райдужні. :( Схоже витиснули в останньому кварталі все по максимуму, щоб мати змогу виплатити своєму Яхтсмену спецдивіденди не порушивши ковенанти.

Зараз на рахунках мають 300 млн дол кешу :!: Але це не для акціонерів, і навіть не на виплату боргів: хочуть ще одне велике поглинання в Європі зробити (у переробній сфері, типу Перутнини). Згадували банкрутство Агромарсу (у іншому контексті), але їх купівлю ніби не розглядають. Взагалі українські капекси обіцяють незначні (у Вінниці розширення заморозили, їх нова стратегія по дистрибуції в Україні багато інвестицій ніби не вимагає).

Так що тепер не дивно що їх акції останнім часом підупали.

ПС Крим це Україна!
mandelbrot
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:21

  mandelbrot написав:Дійшли руки до останнього конференц-дзвінка МХП щодо фін. результатів.

Останні цифри супер, але на майбутнє їх прогнози не такі райдужні. :( Схоже витиснули в останньому кварталі все по максимуму, щоб мати змогу виплатити своєму Яхтсмену спецдивіденди не порушивши ковенанти.

Зараз на рахунках мають 300 млн дол кешу :!: Але це не для акціонерів, і навіть не на виплату боргів: хочуть ще одне велике поглинання в Європі зробити (у переробній сфері, типу Перутнини). Згадували банкрутство Агромарсу (у іншому контексті), але їх купівлю ніби не розглядають. Взагалі українські капекси обіцяють незначні (у Вінниці розширення заморозили, їх нова стратегія по дистрибуції в Україні багато інвестицій ніби не вимагає).

Так що тепер не дивно що їх акції останнім часом підупали.

ПС Крим це Україна!


Да, заморозка производства в Виннице это уже звоночек....
joik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:26

[/quote]
Да, заморозка производства в Виннице это уже звоночек....[/quote]
Какая заморозка??? Обе очереди на Винницкой птицефабрики построены, введены и фигачат на полную мощность! А кто говорил что после двух очередей должны быть другие очереди :o
Все нормально, все работает!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:31

Как там дивы по Укрнафте?
Мой депозитарий молчит, а ваш? Бенина хуцпа уже надоедает.
borovik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:04

  joik написав:
  mandelbrot написав:Дійшли руки до останнього конференц-дзвінка МХП щодо фін. результатів.

Останні цифри супер, але на майбутнє їх прогнози не такі райдужні. :( Схоже витиснули в останньому кварталі все по максимуму, щоб мати змогу виплатити своєму Яхтсмену спецдивіденди не порушивши ковенанти.

Зараз на рахунках мають 300 млн дол кешу :!: Але це не для акціонерів, і навіть не на виплату боргів: хочуть ще одне велике поглинання в Європі зробити (у переробній сфері, типу Перутнини). Згадували банкрутство Агромарсу (у іншому контексті), але їх купівлю ніби не розглядають. Взагалі українські капекси обіцяють незначні (у Вінниці розширення заморозили, їх нова стратегія по дистрибуції в Україні багато інвестицій ніби не вимагає).

Так що тепер не дивно що їх акції останнім часом підупали.

ПС Крим це Україна!


Да, заморозка производства в Виннице это уже звоночек....


Заморозили не наявне виробництво, а додаткове його розширення. Тобто не розраховують на відчутне зростання попиту у наступні рік-два (чи скільки там часу їхнє будівництво потребує).
mandelbrot
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:38

UNAF

Вот что-то сдается мне, что в свете последних событий хотелки Коломойского по Укрнафте будут удовлетворены. В противном случае и плюсы начнут мочить Зеленского.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:05

Пенсионер
Ахметов с Порохом уже мочат, Плюсы вряд ли сильно повлияют на общую картину.
borovik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:11

Укрнафта дивиденды 2018

https://biz.censor.net/news/3294305/ukr ... _obnovleno

я так понимаю укрнафта вот по этому делу ждала разъяснение юристов?

в общем получается можно подавать иск в суд на дивы за 2018


UP - позвонил, спросил, сказали ожидайте, выплата будет... говорю так уже такое проходили, через суд. Говорю 17 прошло, ответили можете письменно обратиться с вопросом, пока только есть информация с крайним сроком 17.11 и другой информации нет.
DmitryZP
 
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