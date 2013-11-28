В KVBZ сегодня рекорд. Прогнали 500 тыс. акций на 7 млн. 192 тыс. грн.
Последний раз что-то похожее было более 10 лет назад (20.05.2011 почти на 300 тыс. акций).
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:41
В KVBZ сегодня рекорд. Прогнали 500 тыс. акций на 7 млн. 192 тыс. грн.
Последний раз что-то похожее было более 10 лет назад (20.05.2011 почти на 300 тыс. акций).
Додано: Нед 21 лис, 2021 16:45
MHP SE
Дійшли руки до останнього конференц-дзвінка МХП щодо фін. результатів.
Останні цифри супер, але на майбутнє їх прогнози не такі райдужні. Схоже витиснули в останньому кварталі все по максимуму, щоб мати змогу виплатити своєму Яхтсмену спецдивіденди не порушивши ковенанти.
Зараз на рахунках мають 300 млн дол кешу Але це не для акціонерів, і навіть не на виплату боргів: хочуть ще одне велике поглинання в Європі зробити (у переробній сфері, типу Перутнини). Згадували банкрутство Агромарсу (у іншому контексті), але їх купівлю ніби не розглядають. Взагалі українські капекси обіцяють незначні (у Вінниці розширення заморозили, їх нова стратегія по дистрибуції в Україні багато інвестицій ніби не вимагає).
Так що тепер не дивно що їх акції останнім часом підупали.
ПС Крим це Україна!
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:21
Да, заморозка производства в Виннице это уже звоночек....
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:26
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Да, заморозка производства в Виннице это уже звоночек....[/quote]
Какая заморозка??? Обе очереди на Винницкой птицефабрики построены, введены и фигачат на полную мощность! А кто говорил что после двух очередей должны быть другие очереди
Все нормально, все работает!
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:31
Как там дивы по Укрнафте?
Мой депозитарий молчит, а ваш? Бенина хуцпа уже надоедает.
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:04
Заморозили не наявне виробництво, а додаткове його розширення. Тобто не розраховують на відчутне зростання попиту у наступні рік-два (чи скільки там часу їхнє будівництво потребує).
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:38
UNAF
Вот что-то сдается мне, что в свете последних событий хотелки Коломойского по Укрнафте будут удовлетворены. В противном случае и плюсы начнут мочить Зеленского.
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:05
Пенсионер
Ахметов с Порохом уже мочат, Плюсы вряд ли сильно повлияют на общую картину.
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:11
Укрнафта дивиденды 2018
я так понимаю укрнафта вот по этому делу ждала разъяснение юристов?
в общем получается можно подавать иск в суд на дивы за 2018
UP - позвонил, спросил, сказали ожидайте, выплата будет... говорю так уже такое проходили, через суд. Говорю 17 прошло, ответили можете письменно обратиться с вопросом, пока только есть информация с крайним сроком 17.11 и другой информации нет.
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