На момент закрытия реестра в акционерах Укрнафта числятся 13180 акционеров.
На собрании было зарегистрировано 65 акционеров, владеющие 733130 акций (1,37 %).
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 30 лис, 2021 18:25
Додано: Вів 30 лис, 2021 18:39
Пенсионер
Вы просто написали или для меня точные цифры дали? Если нет нафтогаза и бени то не будет 90%. Даже если бы беня прислал кого-то, то все равно не будет кворума.
Точные цифры не играют здесь никакой роли.
Регистрация кстати ппц была. Они за час зарегистрировали человек 30. Всех где-то за 2 часа осилили... а если бы пришло 100 человек?
В зале для проведения собрания было 35 стульев.... на мой вопрос как вы планируете всех тут уместить ответили как-то разместим. В итоге в конце помещения стояли как в переполненном автобусе
Додано: Вів 30 лис, 2021 19:00
DmitryZP
Просто дополнил немного для всех, кому интересно. Хорошо хоть без проверки куар кодов.
Додано: Вів 30 лис, 2021 19:12
Re: Идеи: портфель
Кстати, на вопрос заданный кем-то про дивиденды сказали что за 2018 никому еще не платили. Юмористы блин. Нормальный такой ответ - "никому еще не выплачивали, включая нафтогаз"
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:30
Re: Идеи: портфель
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