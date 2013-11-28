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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2473247424752476

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 14
MHPC по 225
29%
4
UNAF по 295
43%
6
CEEN по 8,4
29%
4
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:25

  DmitryZP написав:Ни нафтогаз ни беня не пришли
Су.и

Заранее не могли отменить собрание???

На момент закрытия реестра в акционерах Укрнафта числятся 13180 акционеров.
На собрании было зарегистрировано 65 акционеров, владеющие 733130 акций (1,37 %).
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:39

Пенсионер

Вы просто написали или для меня точные цифры дали? Если нет нафтогаза и бени то не будет 90%. Даже если бы беня прислал кого-то, то все равно не будет кворума.
Точные цифры не играют здесь никакой роли.

Регистрация кстати ппц была. Они за час зарегистрировали человек 30. Всех где-то за 2 часа осилили... а если бы пришло 100 человек?

В зале для проведения собрания было 35 стульев.... на мой вопрос как вы планируете всех тут уместить ответили как-то разместим. В итоге в конце помещения стояли как в переполненном автобусе
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:00

DmitryZP
Просто дополнил немного для всех, кому интересно. Хорошо хоть без проверки куар кодов.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:12

Re: Идеи: портфель

Кстати, на вопрос заданный кем-то про дивиденды сказали что за 2018 никому еще не платили. Юмористы блин. Нормальный такой ответ - "никому еще не выплачивали, включая нафтогаз"
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:30

Re: Идеи: портфель

  DmitryZP написав:В зале для проведения собрания было 35 стульев.... на мой вопрос как вы планируете всех тут уместить ответили как-то разместим. В итоге в конце помещения стояли как в переполненном автобусе

за страну обидно...
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:42


«Укрнафта» виплатила близько 11,5 млрд грн податків з початку року

ПАТ «Укрнафта» сплатило 11,45 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів впродовж січня-жовтня 2021 року. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, акцизний збір та інші податки.

За користування надрами до державного та місцевих бюджетів різних рівнів надійшло 6,75 млрд грн рентної плати. З них 337,6 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримають бюджети Сумської, Івано-Франківської і Полтавської областей. Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації місцевих інфраструктурних та соціальних проектів.

ПАТ «Укрнафта» відповідально ставиться до виконання своїх обов'язків і сплачує податки в термін, визначений законодавством. Станом на 31 жовтня компанія не мала заборгованості перед державним бюджетом.


https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-vypla ... hatku-roku

А про дивиденды как-то стыдно вспоминать, да?
відповідально ставиться...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:11

Укрнафта

https://reyestr.court.gov.ua/Review/100246251
Апелляция оставила решение в силе
То есть Нафтогазу дивы за 2018 и 2020 считать выплачеными!!!!
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:52

  reestr написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/100246251
Апелляция оставила решение в силе
То есть Нафтогазу дивы за 2018 и 2020 считать выплачеными!!!!

Решение от 11.10.2021. Что дальше мешало Укрнафте выплатить дивиденды до 17 ноября? Как юридически отстаивать дивиденды за 2020?
San
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