Вы просто написали или для меня точные цифры дали? Если нет нафтогаза и бени то не будет 90%. Даже если бы беня прислал кого-то, то все равно не будет кворума. Точные цифры не играют здесь никакой роли.
Регистрация кстати ппц была. Они за час зарегистрировали человек 30. Всех где-то за 2 часа осилили... а если бы пришло 100 человек?
В зале для проведения собрания было 35 стульев.... на мой вопрос как вы планируете всех тут уместить ответили как-то разместим. В итоге в конце помещения стояли как в переполненном автобусе
DmitryZP написав:В зале для проведения собрания было 35 стульев.... на мой вопрос как вы планируете всех тут уместить ответили как-то разместим. В итоге в конце помещения стояли как в переполненном автобусе
«Укрнафта» виплатила близько 11,5 млрд грн податків з початку року
ПАТ «Укрнафта» сплатило 11,45 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів впродовж січня-жовтня 2021 року. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, акцизний збір та інші податки.
За користування надрами до державного та місцевих бюджетів різних рівнів надійшло 6,75 млрд грн рентної плати. З них 337,6 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримають бюджети Сумської, Івано-Франківської і Полтавської областей. Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації місцевих інфраструктурних та соціальних проектів.
ПАТ «Укрнафта» відповідально ставиться до виконання своїх обов'язків і сплачує податки в термін, визначений законодавством. Станом на 31 жовтня компанія не мала заборгованості перед державним бюджетом.