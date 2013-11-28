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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2474247524762477>

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 14
MHPC по 225
29%
4
UNAF по 295
43%
6
CEEN по 8,4
29%
4
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:25

  DmitryZP написав:Ни нафтогаз ни беня не пришли
Су.и

Заранее не могли отменить собрание???

На момент закрытия реестра в акционерах Укрнафта числятся 13180 акционеров.
На собрании было зарегистрировано 65 акционеров, владеющие 733130 акций (1,37 %).
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:39

Пенсионер

Вы просто написали или для меня точные цифры дали? Если нет нафтогаза и бени то не будет 90%. Даже если бы беня прислал кого-то, то все равно не будет кворума.
Точные цифры не играют здесь никакой роли.

Регистрация кстати ппц была. Они за час зарегистрировали человек 30. Всех где-то за 2 часа осилили... а если бы пришло 100 человек?

В зале для проведения собрания было 35 стульев.... на мой вопрос как вы планируете всех тут уместить ответили как-то разместим. В итоге в конце помещения стояли как в переполненном автобусе
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:00

DmitryZP
Просто дополнил немного для всех, кому интересно. Хорошо хоть без проверки куар кодов.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:12

Re: Идеи: портфель

Кстати, на вопрос заданный кем-то про дивиденды сказали что за 2018 никому еще не платили. Юмористы блин. Нормальный такой ответ - "никому еще не выплачивали, включая нафтогаз"
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:30

Re: Идеи: портфель

  DmitryZP написав:В зале для проведения собрания было 35 стульев.... на мой вопрос как вы планируете всех тут уместить ответили как-то разместим. В итоге в конце помещения стояли как в переполненном автобусе

за страну обидно...
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:42


«Укрнафта» виплатила близько 11,5 млрд грн податків з початку року

ПАТ «Укрнафта» сплатило 11,45 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів впродовж січня-жовтня 2021 року. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, акцизний збір та інші податки.

За користування надрами до державного та місцевих бюджетів різних рівнів надійшло 6,75 млрд грн рентної плати. З них 337,6 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримають бюджети Сумської, Івано-Франківської і Полтавської областей. Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації місцевих інфраструктурних та соціальних проектів.

ПАТ «Укрнафта» відповідально ставиться до виконання своїх обов'язків і сплачує податки в термін, визначений законодавством. Станом на 31 жовтня компанія не мала заборгованості перед державним бюджетом.


https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-vypla ... hatku-roku

А про дивиденды как-то стыдно вспоминать, да?
відповідально ставиться...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:11

Укрнафта

https://reyestr.court.gov.ua/Review/100246251
Апелляция оставила решение в силе
То есть Нафтогазу дивы за 2018 и 2020 считать выплачеными!!!!
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:52

  reestr написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/100246251
Апелляция оставила решение в силе
То есть Нафтогазу дивы за 2018 и 2020 считать выплачеными!!!!

Решение от 11.10.2021. Что дальше мешало Укрнафте выплатить дивиденды до 17 ноября? Как юридически отстаивать дивиденды за 2020?
San
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:37

  reestr написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/100246251
Апелляция оставила решение в силе
То есть Нафтогазу дивы за 2018 и 2020 считать выплачеными!!!!

Извините, но это неверная информация.
Возможно, Вы имели в виду Постанову про забезпечення позову у справі за адміністративним позовом публічного акціонерного товариства «Укрнафта» до Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків ? :roll: Этот вопрос был на рассмотрении ещё с июля вроде. И только сейчас было вынесено постановление. Но это, больше касается запрета на арест счетов Укрнафты. По делу о дивидендах, ДПС подала апелляцию и сегодня только запрошены документы из первой инстанции. В лучшем случае к февралю рассмотрят. И о дивах Нафтогазу пока рано говорить.
  San написав:Решение от 11.10.2021. Что дальше мешало Укрнафте выплатить дивиденды до 17 ноября? Как юридически отстаивать дивиденды за 2020?
1."Мешали" сроки подачи апелляции на решение первой инстанции.
2.Юридически, лучше подождать, когда будет выплачена(взаимозачтена) доля Нафтогаза. А пока, никак :|
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 00:08

  San написав:
  reestr написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/100246251
Апелляция оставила решение в силе
То есть Нафтогазу дивы за 2018 и 2020 считать выплачеными!!!!

Решение от 11.10.2021. Что дальше мешало Укрнафте выплатить дивиденды до 17 ноября? Как юридически отстаивать дивиденды за 2020?

1) апелляция вынесла решение 17.11
2) ничего не мешало выплатить даже раньше, хотя возможно это решение и сподвигнет их это сделать сейчас
3) по 2020 будем думать . Иск уже можно подавать
reestr
 
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