Вы просто написали или для меня точные цифры дали? Если нет нафтогаза и бени то не будет 90%. Даже если бы беня прислал кого-то, то все равно не будет кворума. Точные цифры не играют здесь никакой роли.
Регистрация кстати ппц была. Они за час зарегистрировали человек 30. Всех где-то за 2 часа осилили... а если бы пришло 100 человек?
В зале для проведения собрания было 35 стульев.... на мой вопрос как вы планируете всех тут уместить ответили как-то разместим. В итоге в конце помещения стояли как в переполненном автобусе
DmitryZP написав:В зале для проведения собрания было 35 стульев.... на мой вопрос как вы планируете всех тут уместить ответили как-то разместим. В итоге в конце помещения стояли как в переполненном автобусе
«Укрнафта» виплатила близько 11,5 млрд грн податків з початку року
ПАТ «Укрнафта» сплатило 11,45 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів впродовж січня-жовтня 2021 року. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, акцизний збір та інші податки.
За користування надрами до державного та місцевих бюджетів різних рівнів надійшло 6,75 млрд грн рентної плати. З них 337,6 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримають бюджети Сумської, Івано-Франківської і Полтавської областей. Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них та використовуються громадами переважно для реалізації місцевих інфраструктурних та соціальних проектів.
ПАТ «Укрнафта» відповідально ставиться до виконання своїх обов'язків і сплачує податки в термін, визначений законодавством. Станом на 31 жовтня компанія не мала заборгованості перед державним бюджетом.
reestr написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/100246251 Апелляция оставила решение в силе То есть Нафтогазу дивы за 2018 и 2020 считать выплачеными!!!!
Извините, но это неверная информация. Возможно, Вы имели в виду Постанову про забезпечення позову у справі за адміністративним позовом публічного акціонерного товариства «Укрнафта» до Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків ? Этот вопрос был на рассмотрении ещё с июля вроде. И только сейчас было вынесено постановление. Но это, больше касается запрета на арест счетов Укрнафты. По делу о дивидендах, ДПС подала апелляцию и сегодня только запрошены документы из первой инстанции. В лучшем случае к февралю рассмотрят. И о дивах Нафтогазу пока рано говорить.
San написав:Решение от 11.10.2021. Что дальше мешало Укрнафте выплатить дивиденды до 17 ноября? Как юридически отстаивать дивиденды за 2020?
1."Мешали" сроки подачи апелляции на решение первой инстанции. 2.Юридически, лучше подождать, когда будет выплачена(взаимозачтена) доля Нафтогаза. А пока, никак