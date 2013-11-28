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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2474247524762477

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 14
MHPC по 225
29%
4
UNAF по 295
43%
6
CEEN по 8,4
29%
4
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 01:34

Re: Идеи: портфель

  reestr написав:Иск уже можно подавать


за какой период? 2018 и 2020 или только 2018?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:32

  DmitryZP написав:
  reestr написав:Иск уже можно подавать


за какой период? 2018 и 2020 или только 2018?

И за тот и за тот
reestr
 
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