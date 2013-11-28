Додано: Пон 06 гру, 2021 12:30

За 2017-2019 годы компания уплатила лишь $10,7 млн, а если бы она не пользовалась специальными налоговыми режимами, уплатила бы в госбюджет свыше $146 млн налога на прибыль. Стоит отметить, что речь идет о том, что фактическая ставка сельскохозяйственного налога для компании на протяжении 2005 – 2014 годов была на уровне 0,1% доходов, позже ее заменили единым налогом для сельскохозяйственных производителей в размере 2,2%. Однако это нельзя сравнить с 18% налога на прибыль предприятий.

Там котовасия с налогами.МХП платит единый налог 4-я группа /сельхозники/ (фикс.% от базы налогообложения)А может начать платить налог на прибыль (18%). Это в разы больше чем сейчас.[/quote]На самом деле будут платить еще меньше, чем платилиПример метинвеста! Десятки лет все метзаводы в украине и коксохимы в убытках , ГОКи в прибыле небольшой (там прибыль не спрячешь), а Холдинг Метинвест АГ в шоколаде постоянно.Берем МХП. У него предприятий там больше 50-ти. Предприятия растительного сегмента, комбикормовые заводы, элеваторы остаются на едином сельхозналоге, мясокомбинат и так был на общей системе. Вся эта кухня с переводом на общую систему касается только четырех птицефабрик. Две из них выращивают родительское поголовье и у них нет реализации третьим лицам. Тут можно намутить какие хотите минуса. Остаются два тяжеловеса Мироновская и Винницка. Что мешает менеджменту Косюка оставить прибыль на комбикормовых заводах, а птицефабрики оставить без прибыли... Я думаю-ничего! Там не дурные сидят, выкрутятся.К тому же единый налог -это процент от оборота при любых раскладах, хоть ты в прибыли,хоть в убытках,а налог на прибыль -это оплата 18% только с прибыли!И уже где-то 15% производства птицы на Болканах-эта часть тоже не имеет никакого отношения к налоговому зашквару. ФСЕ будет гуд!