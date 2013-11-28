за какой период? 2018 и 2020 или только 2018?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 гру, 2021 01:34
Re: Идеи: портфель
Додано: Чет 02 гру, 2021 11:32
Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:40
МХП европейцы пролили уже до 6.40 !!!
Для тех кто в теме - ГОТОВИМСЯ К РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПОКУПКАМ!
Додано: П'ят 03 гру, 2021 22:34
Додано: Суб 04 гру, 2021 10:32
Там котовасия с налогами.
МХП платит единый налог 4-я группа /сельхозники/ (фикс.% от базы налогообложения)
А может начать платить налог на прибыль (18%). Это в разы больше чем сейчас.
Додано: Пон 06 гру, 2021 10:02
sansey
Податковим законом №5600 птахівництво перевели на загальну систему оподаткування у 18% з прибутку попри спроби залишити його на "спрощенці".
Про це йдеться у даних законопроєкту №5600, ухваленого Верховною Радою 30 листопада.
Додано: Пон 06 гру, 2021 12:30
Там котовасия с налогами.
МХП платит единый налог 4-я группа /сельхозники/ (фикс.% от базы налогообложения)
А может начать платить налог на прибыль (18%). Это в разы больше чем сейчас.
На самом деле будут платить еще меньше, чем платили
Пример метинвеста! Десятки лет все метзаводы в украине и коксохимы в убытках , ГОКи в прибыле небольшой (там прибыль не спрячешь), а Холдинг Метинвест АГ в шоколаде постоянно.
Берем МХП. У него предприятий там больше 50-ти. Предприятия растительного сегмента, комбикормовые заводы, элеваторы остаются на едином сельхозналоге, мясокомбинат и так был на общей системе. Вся эта кухня с переводом на общую систему касается только четырех птицефабрик. Две из них выращивают родительское поголовье и у них нет реализации третьим лицам. Тут можно намутить какие хотите минуса. Остаются два тяжеловеса Мироновская и Винницка. Что мешает менеджменту Косюка оставить прибыль на комбикормовых заводах, а птицефабрики оставить без прибыли... Я думаю-ничего! Там не дурные сидят, выкрутятся.
К тому же единый налог -это процент от оборота при любых раскладах, хоть ты в прибыли,хоть в убытках,а налог на прибыль -это оплата 18% только с прибыли!
И уже где-то 15% производства птицы на Болканах-эта часть тоже не имеет никакого отношения к налоговому зашквару. ФСЕ будет гуд!
Додано: Пон 06 гру, 2021 13:36
Re: Идеи: портфель
Додано: Пон 06 гру, 2021 20:11
Додано: Пон 06 гру, 2021 22:41
Re: Идеи: портфель
23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?
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