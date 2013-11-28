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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2475247624772478>

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 15
MHPC по 225
27%
4
UNAF по 295
47%
7
CEEN по 8,4
27%
4
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 01:34

Re: Идеи: портфель

  reestr написав:Иск уже можно подавать


за какой период? 2018 и 2020 или только 2018?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:32

  DmitryZP написав:
  reestr написав:Иск уже можно подавать


за какой период? 2018 и 2020 или только 2018?

И за тот и за тот
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 17:40

МХП европейцы пролили уже до 6.40 !!!
Для тех кто в теме - ГОТОВИМСЯ К РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПОКУПКАМ! :D
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 22:34

  VitaliyN написав:МХП европейцы пролили уже до 6.40 !!!
Для тех кто в теме - ГОТОВИМСЯ К РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПОКУПКАМ! :D


А может что-то есть чего еще не все знают?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 10:32

  DmitryZP написав:
  VitaliyN написав:МХП европейцы пролили уже до 6.40 !!!
Для тех кто в теме - ГОТОВИМСЯ К РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПОКУПКАМ! :D


А может что-то есть чего еще не все знают?


Там котовасия с налогами.
МХП платит единый налог 4-я группа /сельхозники/ (фикс.% от базы налогообложения)
А может начать платить налог на прибыль (18%). Это в разы больше чем сейчас.

За 2017-2019 годы компания уплатила лишь $10,7 млн, а если бы она не пользовалась специальными налоговыми режимами, уплатила бы в госбюджет свыше $146 млн налога на прибыль. Стоит отметить, что речь идет о том, что фактическая ставка сельскохозяйственного налога для компании на протяжении 2005 – 2014 годов была на уровне 0,1% доходов, позже ее заменили единым налогом для сельскохозяйственных производителей в размере 2,2%. Однако это нельзя сравнить с 18% налога на прибыль предприятий.


https://thepage.ua/news/kosyuk-nedoplatil-ukraine-milliard-nalogov
sansey
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 10:02

sansey
Податковим законом №5600 птахівництво перевели на загальну систему оподаткування у 18% з прибутку попри спроби залишити його на "спрощенці".

Про це йдеться у даних законопроєкту №5600, ухваленого Верховною Радою 30 листопада.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/2/680320/
borovik
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:30

Там котовасия с налогами.
МХП платит единый налог 4-я группа /сельхозники/ (фикс.% от базы налогообложения)
А может начать платить налог на прибыль (18%). Это в разы больше чем сейчас.

За 2017-2019 годы компания уплатила лишь $10,7 млн, а если бы она не пользовалась специальными налоговыми режимами, уплатила бы в госбюджет свыше $146 млн налога на прибыль. Стоит отметить, что речь идет о том, что фактическая ставка сельскохозяйственного налога для компании на протяжении 2005 – 2014 годов была на уровне 0,1% доходов, позже ее заменили единым налогом для сельскохозяйственных производителей в размере 2,2%. Однако это нельзя сравнить с 18% налога на прибыль предприятий.


https://thepage.ua/news/kosyuk-nedoplatil-ukraine-milliard-nalogov[/quote]
На самом деле будут платить еще меньше, чем платили :D
Пример метинвеста! Десятки лет все метзаводы в украине и коксохимы в убытках , ГОКи в прибыле небольшой (там прибыль не спрячешь), а Холдинг Метинвест АГ в шоколаде постоянно.
Берем МХП. У него предприятий там больше 50-ти. Предприятия растительного сегмента, комбикормовые заводы, элеваторы остаются на едином сельхозналоге, мясокомбинат и так был на общей системе. Вся эта кухня с переводом на общую систему касается только четырех птицефабрик. Две из них выращивают родительское поголовье и у них нет реализации третьим лицам. Тут можно намутить какие хотите минуса. Остаются два тяжеловеса Мироновская и Винницка. Что мешает менеджменту Косюка оставить прибыль на комбикормовых заводах, а птицефабрики оставить без прибыли... Я думаю-ничего! Там не дурные сидят, выкрутятся.
К тому же единый налог -это процент от оборота при любых раскладах, хоть ты в прибыли,хоть в убытках,а налог на прибыль -это оплата 18% только с прибыли!
И уже где-то 15% производства птицы на Болканах-эта часть тоже не имеет никакого отношения к налоговому зашквару. ФСЕ будет гуд!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:36

Re: Идеи: портфель

  VitaliyN написав:Тут можно намутить какие хотите минуса.


Хорошая компания - нужно брать )
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:11

  DmitryZP написав:
  VitaliyN написав:Тут можно намутить какие хотите минуса.


Хорошая компания - нужно брать )

Отличная компания! "Намутить минус " - в хорошем смысле этого слова. Прибыль остается в середине группы.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:41

Re: Идеи: портфель

23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?
San
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