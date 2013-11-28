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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2475247624772478

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 15
MHPC по 225
27%
4
UNAF по 295
47%
7
CEEN по 8,4
27%
4
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:08

  San написав:23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?

Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет.
Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай
reestr
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 10.08.10
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  #<1 ... 2475247624772478
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