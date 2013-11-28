Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет.
Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 гру, 2021 01:08
Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет.
Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай
Додано: Вів 07 гру, 2021 09:08
Таки надо ехать на собрание
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