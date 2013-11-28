San написав:23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?
Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет. Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай
San написав:23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?
Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет. Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай
San написав:23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?
Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет. Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай
Ну повестка пока содержит пункт о выходе Бени только, когда предыдущая содержала о выходе Бени и/или Нафтогаза, то есть был риск остаться с «пустышкой». Сейчас есть «риск» остаться с Нафтогазом, что не звучит так уж страшно.
San написав:23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?
Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет. Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай
San написав:23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?
Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет. Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай[/quote]
https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... 2_2021.pdf Таки надо ехать на собрание[/quote] Ну повестка пока содержит пункт о выходе Бени только, когда предыдущая содержала о выходе Бени и/или Нафтогаза, то есть был риск остаться с «пустышкой». Сейчас есть «риск» остаться с Нафтогазом, что не звучит так уж страшно.[/quote]
reestr написав:Ну вот не понимаю я зачем Вам это собрание? Реально хотите отдать УНАФ по 270-280? За 9 мес уже под 80 грн/ак заработали + спорный газ.
Для страховки. Это типа бесплатный пут опцион[/quote] 1. Страховки от того что в течении месяца цена в моменте может провалиться под 270? 2. Не внесут больше ничего (в повестку можна вносить не познее 20 дней до ОСА)