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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2475247624772478

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 15
MHPC по 225
27%
4
UNAF по 295
47%
7
CEEN по 8,4
27%
4
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:08

  San написав:23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?

Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет.
Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:36

del
Востаннє редагувалось DmitryZP в Вів 07 гру, 2021 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:08

  reestr написав:
  San написав:23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?

Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет.
Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай


https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... 2_2021.pdf
Таки надо ехать на собрание
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:30

  reestr написав:
  reestr написав:
  San написав:23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?

Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет.
Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай


https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... 2_2021.pdf
Таки надо ехать на собрание

Ну повестка пока содержит пункт о выходе Бени только, когда предыдущая содержала о выходе Бени и/или Нафтогаза, то есть был риск остаться с «пустышкой». Сейчас есть «риск» остаться с Нафтогазом, что не звучит так уж страшно.
San
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:35

  reestr написав:
  reestr написав:
  San написав:23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?

Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет.
Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай


https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... 2_2021.pdf
Таки надо ехать на собрание

Ну вот не понимаю я зачем Вам это собрание? Реально хотите отдать УНАФ по 270-280? За 9 мес уже под 80 грн/ак заработали + спорный газ.
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:22

  San написав:23-го имеет смысл на собрание УНАФ из-за значных правочинов? Или нет опции полного вывода активов - нет смысла выходить по 10 дол?

Если повестку дня не дополнят то и собрания снова скорее всего не будет.
Даже если состоится то с текущей повесткой ничего страшного пока, в этом случае есть смысл голосовать на собрании только с целью застолбить цену на всякий случай[/quote]

https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... 2_2021.pdf
Таки надо ехать на собрание[/quote]
Ну повестка пока содержит пункт о выходе Бени только, когда предыдущая содержала о выходе Бени и/или Нафтогаза, то есть был риск остаться с «пустышкой». Сейчас есть «риск» остаться с Нафтогазом, что не звучит так уж страшно.[/quote]


Совершенно верно 😊
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:24

Ну вот не понимаю я зачем Вам это собрание? Реально хотите отдать УНАФ по 270-280? За 9 мес уже под 80 грн/ак заработали + спорный газ.[/quote]

Для страховки. Это типа бесплатный пут опцион
reestr
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:07

  reestr написав:Ну вот не понимаю я зачем Вам это собрание? Реально хотите отдать УНАФ по 270-280? За 9 мес уже под 80 грн/ак заработали + спорный газ.


Для страховки. Это типа бесплатный пут опцион[/quote]
1. Страховки от того что в течении месяца цена в моменте может провалиться под 270?
2. Не внесут больше ничего (в повестку можна вносить не познее 20 дней до ОСА)
Investor_33
 
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