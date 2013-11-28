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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2476247724782479

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 2 5 15
MHPC по 225
27%
4
UNAF по 295
47%
7
CEEN по 8,4
27%
4
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 20:10

  V$Epropalo написав:https://biz.censor.net/news/3304355/vnaslidok_obyednannya_turboatoma_z_elektrovajmashem_chastka_pryvatnyh_aktsioneriv_skorotytsya_do_2

Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн.


San
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 20:18

  V$Epropalo написав:https://biz.censor.net/news/3304355/vnaslidok_obyednannya_turboatoma_z_elektrovajmashem_chastka_pryvatnyh_aktsioneriv_skorotytsya_do_2

Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3304355

Браво! Часть миноров в новом предприятии 1,75% Теперь всем хорошо известный СКВИЗ! Или ФДМ отсквизит, или позже новый власнык. Ничего нового :mrgreen:
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 14:30

  San написав:
  V$Epropalo написав:https://biz.censor.net/news/3304355/vnaslidok_obyednannya_turboatoma_z_elektrovajmashem_chastka_pryvatnyh_aktsioneriv_skorotytsya_do_2

Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн.


Просто кайф, шикарная схема!
borovik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 17:04

  VitaliyN написав:
  V$Epropalo написав:https://biz.censor.net/news/3304355/vnaslidok_obyednannya_turboatoma_z_elektrovajmashem_chastka_pryvatnyh_aktsioneriv_skorotytsya_do_2

Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3304355

Браво! Часть миноров в новом предприятии 1,75% Теперь всем хорошо известный СКВИЗ! Или ФДМ отсквизит, или позже новый власнык. Ничего нового :mrgreen:


Интересно, а как вписывается вот все это, ковертация, в справедливую оценочную стоимость активов ТАТМ?
joik
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:01

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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:52

Yuri_Z
Инвестиция накрылась медным тазиком, вот интересно, как пакет государства будут списывать?
joik
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  #<1 ... 2476247724782479
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