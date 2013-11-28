Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн.
Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3304355
Браво! Часть миноров в новом предприятии 1,75% Теперь всем хорошо известный СКВИЗ! Или ФДМ отсквизит, или позже новый власнык. Ничего нового
Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн.
Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3304355
Браво! Часть миноров в новом предприятии 1,75% Теперь всем хорошо известный СКВИЗ! Или ФДМ отсквизит, или позже новый власнык. Ничего нового
Интересно, а как вписывается вот все это, ковертация, в справедливую оценочную стоимость активов ТАТМ?