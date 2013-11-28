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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2476247724782479

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 16
MHPC по 225
31%
5
UNAF по 295
44%
7
CEEN по 8,4
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 20:10

  V$Epropalo написав:https://biz.censor.net/news/3304355/vnaslidok_obyednannya_turboatoma_z_elektrovajmashem_chastka_pryvatnyh_aktsioneriv_skorotytsya_do_2

Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн.


San
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 20:18

  V$Epropalo написав:https://biz.censor.net/news/3304355/vnaslidok_obyednannya_turboatoma_z_elektrovajmashem_chastka_pryvatnyh_aktsioneriv_skorotytsya_do_2

Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3304355

Браво! Часть миноров в новом предприятии 1,75% Теперь всем хорошо известный СКВИЗ! Или ФДМ отсквизит, или позже новый власнык. Ничего нового :mrgreen:
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 14:30

  San написав:
  V$Epropalo написав:https://biz.censor.net/news/3304355/vnaslidok_obyednannya_turboatoma_z_elektrovajmashem_chastka_pryvatnyh_aktsioneriv_skorotytsya_do_2

Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн.


Просто кайф, шикарная схема!
borovik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 17:04

  VitaliyN написав:
  V$Epropalo написав:https://biz.censor.net/news/3304355/vnaslidok_obyednannya_turboatoma_z_elektrovajmashem_chastka_pryvatnyh_aktsioneriv_skorotytsya_do_2

Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3304355

Браво! Часть миноров в новом предприятии 1,75% Теперь всем хорошо известный СКВИЗ! Или ФДМ отсквизит, или позже новый власнык. Ничего нового :mrgreen:


Интересно, а как вписывается вот все это, ковертация, в справедливую оценочную стоимость активов ТАТМ?
joik
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:01

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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:52

Yuri_Z
Инвестиция накрылась медным тазиком, вот интересно, как пакет государства будут списывать?
joik
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:16

  joik написав:Yuri_Z
Инвестиция накрылась медным тазиком, вот интересно, как пакет государства будут списывать?

Как раз у государства все хорошо
San
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:31

Маркетмейкер в "Ceen" - всё! На той недели сбросил и ушел в восвояси.
УБа с каждым годом напоминает высказывания одного персонажа:
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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:15

KVBZ

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе-ноябре 2021 года, по сравнению аналогичным периодом 2020 года, уменьшил производство на 45,4%. Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, пишет Кременчугская газета.
Так, за 11 месяцев 2021 года КВСЗ произвел 10 пассажирских вагонов (в 2020 году за аналогичный период выпущено 26 штук) и 850 грузовых вагонов (в 2020 году за аналогичный период выпущено 1 тыс. 556 вагонов).
Также за этот период предприятие выпустило 3 трехвагонных дизель-поезда.
Как сообщалось, в течение января-октября завод произвел 707 единиц грузовых вагонов, что на 51,5% меньше, чем в январе-октябре 2020 года. В октябре было произведено 133 вагона.
Напомним, комиссия "Укрзализныци" по приему готовой продукции в октябре приняла два дизель-поезда производства Крюковского вагоностроительного завода - ДПКр-3-002 и ДПКр-3-003. (novavlada.info)
Yuri_Z
 
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