Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн.
Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3304355
Браво! Часть миноров в новом предприятии 1,75% Теперь всем хорошо известный СКВИЗ! Или ФДМ отсквизит, или позже новый власнык. Ничего нового
Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн.
Зокрема, акції "Електроважмашу" будуть конвертовані в акції "Укренрегомашин" за їхньою номінальною вартістю: на одну акцію "Електроважмашу" номіналом 1 грн будуть випущені чотири акції АТ "Укренергомашини" номіналом 0,25 грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3304355
Браво! Часть миноров в новом предприятии 1,75% Теперь всем хорошо известный СКВИЗ! Или ФДМ отсквизит, или позже новый власнык. Ничего нового
Интересно, а как вписывается вот все это, ковертация, в справедливую оценочную стоимость активов ТАТМ?
Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) в январе-ноябре 2021 года, по сравнению аналогичным периодом 2020 года, уменьшил производство на 45,4%. Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, пишет Кременчугская газета. Так, за 11 месяцев 2021 года КВСЗ произвел 10 пассажирских вагонов (в 2020 году за аналогичный период выпущено 26 штук) и 850 грузовых вагонов (в 2020 году за аналогичный период выпущено 1 тыс. 556 вагонов). Также за этот период предприятие выпустило 3 трехвагонных дизель-поезда. Как сообщалось, в течение января-октября завод произвел 707 единиц грузовых вагонов, что на 51,5% меньше, чем в январе-октябре 2020 года. В октябре было произведено 133 вагона. Напомним, комиссия "Укрзализныци" по приему готовой продукции в октябре приняла два дизель-поезда производства Крюковского вагоностроительного завода - ДПКр-3-002 и ДПКр-3-003. (novavlada.info)