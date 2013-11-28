Jutarnji List уточнило, що Косюк зацікавлений в інвестуванні в такі сегменти економіки Хорватії, як виробництво та переробка зернових, овочів, продуктів харчування, а також туризм, оскільки останній надалі зростатиме разом із попитом на продукти харчування.
"Косюк розповів, що приблизно через рік ми станемо свідками його великих інвестицій у Хорватію. Він не хотів говорити нічого конкретного, крім того, що він побудує великі об'єкти, на яких робітники матимуть великий дохід, і що це інвестиції в аграрний сектор", – зазначено на сайті видання.
Крім того, засновник МХП заявив, що дуже задоволений бізнесом Perutnina Ptuj, у хорватській філії якого працює разом із субпідрядниками близько 1,5 тис. осіб. Уточнюється, що український агрохолдинг з 2019 року вклав у підприємство сотні мільйонів євро і планує "вкласти додаткові дуже серйозні кошти" у підвищення якості продукції та збільшення виробничих потужностей. Джерело: