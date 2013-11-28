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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2477247824792480

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 16
MHPC по 225
31%
5
UNAF по 295
44%
7
CEEN по 8,4
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:38

Пока наши "кэрманычи" облагают птицеводов данью, МХП рулит на Болканах!

Jutarnji List уточнило, що Косюк зацікавлений в інвестуванні в такі сегменти економіки Хорватії, як виробництво та переробка зернових, овочів, продуктів харчування, а також туризм, оскільки останній надалі зростатиме разом із попитом на продукти харчування.

"Косюк розповів, що приблизно через рік ми станемо свідками його великих інвестицій у Хорватію. Він не хотів говорити нічого конкретного, крім того, що він побудує великі об'єкти, на яких робітники матимуть великий дохід, і що це інвестиції в аграрний сектор", – зазначено на сайті видання.

Крім того, засновник МХП заявив, що дуже задоволений бізнесом Perutnina Ptuj, у хорватській філії якого працює разом із субпідрядниками близько 1,5 тис. осіб. Уточнюється, що український агрохолдинг з 2019 року вклав у підприємство сотні мільйонів євро і планує "вкласти додаткові дуже серйозні кошти" у підвищення якості продукції та збільшення виробничих потужностей. Джерело: https://biz.censor.net/news/3305896/mhp ... _horvatiyi
VitaliyN
 
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