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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2477247824792480

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 16
MHPC по 225
31%
5
UNAF по 295
44%
7
CEEN по 8,4
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:38

Пока наши "кэрманычи" облагают птицеводов данью, МХП рулит на Болканах!

Jutarnji List уточнило, що Косюк зацікавлений в інвестуванні в такі сегменти економіки Хорватії, як виробництво та переробка зернових, овочів, продуктів харчування, а також туризм, оскільки останній надалі зростатиме разом із попитом на продукти харчування.

"Косюк розповів, що приблизно через рік ми станемо свідками його великих інвестицій у Хорватію. Він не хотів говорити нічого конкретного, крім того, що він побудує великі об'єкти, на яких робітники матимуть великий дохід, і що це інвестиції в аграрний сектор", – зазначено на сайті видання.

Крім того, засновник МХП заявив, що дуже задоволений бізнесом Perutnina Ptuj, у хорватській філії якого працює разом із субпідрядниками близько 1,5 тис. осіб. Уточнюється, що український агрохолдинг з 2019 року вклав у підприємство сотні мільйонів євро і планує "вкласти додаткові дуже серйозні кошти" у підвищення якості продукції та збільшення виробничих потужностей. Джерело: https://biz.censor.net/news/3305896/mhp ... _horvatiyi
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:45

UNAF

Суды отменили требования налоговиков к “Укртатнафте” Игоря Коломойского на 3,5 млрд гривен. Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками и оставил по-прежнему решение суда, которым был удовлетворен иск “Укртатнафты” и отменено несколько налоговых уведомлений-решений. Соответствующее решение было принято 30 ноября, сообщает Finbalance.
В частности, речь идет о налоговых уведомлениях-решениях, которыми истцу увеличена сумма денежного обязательства по НДС в размере 2,19 млрд грн (по налоговому обязательству — 1,75 млрд грн, штрафные санкции — 438,5 млн грн), с налога на прибыль в размере 1,3 млрд грн, а также уменьшена сумма отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в размере 491,2 млн грн.

Из судебных материалов следует, что претензии налоговиков к “Укртатнафте” касаются операций компании по приобретению нефти у связанных с Игорем Коломойским и партнерами компаний “Котлас”, “Галнефть”, “ТД “Прикарпатьенефтейрейд”, “Гарант-УТН”, “Техтрейд” Групп”, которые в 2015 году покупали нефть у “Укрнафты” без оплаты. Задолженность указанных компаний составила 7,5 млрд грн и была реструктуризирована “Укрнефтью” в декабре 2019 года на срок 3-6 лет.
В ноябре 2021 года Укрнафта констатировала, что общая сумма соответствующей погашенной задолженности с процентами составила 2,66 млрд грн.
Напомним, еще в конце 2015 года НАБУ начало расследовать вывод из “Укрнафты” 7,6 млрд грн путем безвозмездной передачи нефти на аукционах. Кроме того, в тот же период “Укрнафта” выплатила 6,6 млрд. грн. предоплаты за будущие поставки нефтепродуктов ряда компаний, которые, по данным СМИ, также связаны с группой “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Эти соглашения привели к возникновению налогового долга “Укрнафты” перед госбюджетом, который к 2020 году с учетом процентов и пени достиг 30 млрд грн, но в результате был погашен путем одобренной президентом Зеленским схемы с участием госбюджета. При этом олигарх, как акционер компании, не участвовал в урегулировании проблем “Укрнефти”.
“Укрнефть” является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК “Нафтогаз Украины” принадлежит 50%+1 акция “Укрнафты”, группе компаний, связанных с бывшими акционерами “ПриватБанка” — около 42% акций. (Укррудпром)
Yuri_Z
 
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