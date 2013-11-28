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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2477247824792480 Что будет стоит дороже к 10.11.2022? Идеи: портфель 1.9 5 16 MHPC по 225 31% 5 UNAF по 295 44% 7 CEEN по 8,4 25% 4 Всього голосів : 16 Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:38



Jutarnji List уточнило, що Косюк зацікавлений в інвестуванні в такі сегменти економіки Хорватії, як виробництво та переробка зернових, овочів, продуктів харчування, а також туризм, оскільки останній надалі зростатиме разом із попитом на продукти харчування.



"Косюк розповів, що приблизно через рік ми станемо свідками його великих інвестицій у Хорватію. Він не хотів говорити нічого конкретного, крім того, що він побудує великі об'єкти, на яких робітники матимуть великий дохід, і що це інвестиції в аграрний сектор", – зазначено на сайті видання.



Крім того, засновник МХП заявив, що дуже задоволений бізнесом Perutnina Ptuj, у хорватській філії якого працює разом із субпідрядниками близько 1,5 тис. осіб. Уточнюється, що український агрохолдинг з 2019 року вклав у підприємство сотні мільйонів євро і планує "вкласти додаткові дуже серйозні кошти" у підвищення якості продукції та збільшення виробничих потужностей. Джерело: https://biz.censor.net/news/3305896/mhp ... _horvatiyi Пока наши "кэрманычи" облагают птицеводов данью, МХП рулит на Болканах!Jutarnji List уточнило, що Косюк зацікавлений в інвестуванні в такі сегменти економіки Хорватії, як виробництво та переробка зернових, овочів, продуктів харчування, а також туризм, оскільки останній надалі зростатиме разом із попитом на продукти харчування."Косюк розповів, що приблизно через рік ми станемо свідками його великих інвестицій у Хорватію. Він не хотів говорити нічого конкретного, крім того, що він побудує великі об'єкти, на яких робітники матимуть великий дохід, і що це інвестиції в аграрний сектор", – зазначено на сайті видання.Крім того, засновник МХП заявив, що дуже задоволений бізнесом Perutnina Ptuj, у хорватській філії якого працює разом із субпідрядниками близько 1,5 тис. осіб. Уточнюється, що український агрохолдинг з 2019 року вклав у підприємство сотні мільйонів євро і планує "вкласти додаткові дуже серйозні кошти" у підвищення якості продукції та збільшення виробничих потужностей. Джерело: VitaliyN Повідомлень: 266 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 28 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 гру, 2021 18:45 UNAF Суды отменили требования налоговиков к “Укртатнафте” Игоря Коломойского на 3,5 млрд гривен. Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками и оставил по-прежнему решение суда, которым был удовлетворен иск “Укртатнафты” и отменено несколько налоговых уведомлений-решений. Соответствующее решение было принято 30 ноября, сообщает Finbalance.

В частности, речь идет о налоговых уведомлениях-решениях, которыми истцу увеличена сумма денежного обязательства по НДС в размере 2,19 млрд грн (по налоговому обязательству — 1,75 млрд грн, штрафные санкции — 438,5 млн грн), с налога на прибыль в размере 1,3 млрд грн, а также уменьшена сумма отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в размере 491,2 млн грн.



Из судебных материалов следует, что претензии налоговиков к “Укртатнафте” касаются операций компании по приобретению нефти у связанных с Игорем Коломойским и партнерами компаний “Котлас”, “Галнефть”, “ТД “Прикарпатьенефтейрейд”, “Гарант-УТН”, “Техтрейд” Групп”, которые в 2015 году покупали нефть у “Укрнафты” без оплаты. Задолженность указанных компаний составила 7,5 млрд грн и была реструктуризирована “Укрнефтью” в декабре 2019 года на срок 3-6 лет.

В ноябре 2021 года Укрнафта констатировала, что общая сумма соответствующей погашенной задолженности с процентами составила 2,66 млрд грн.

Напомним, еще в конце 2015 года НАБУ начало расследовать вывод из “Укрнафты” 7,6 млрд грн путем безвозмездной передачи нефти на аукционах. Кроме того, в тот же период “Укрнафта” выплатила 6,6 млрд. грн. предоплаты за будущие поставки нефтепродуктов ряда компаний, которые, по данным СМИ, также связаны с группой “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.



Эти соглашения привели к возникновению налогового долга “Укрнафты” перед госбюджетом, который к 2020 году с учетом процентов и пени достиг 30 млрд грн, но в результате был погашен путем одобренной президентом Зеленским схемы с участием госбюджета. При этом олигарх, как акционер компании, не участвовал в урегулировании проблем “Укрнефти”.

“Укрнефть” является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК “Нафтогаз Украины” принадлежит 50%+1 акция “Укрнафты”, группе компаний, связанных с бывшими акционерами “ПриватБанка” — около 42% акций. (Укррудпром) Yuri_Z Повідомлень: 292 З нами з: 18.06.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2477247824792480 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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