Суды отменили требования налоговиков к “Укртатнафте” Игоря Коломойского на 3,5 млрд гривен. Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками и оставил по-прежнему решение суда, которым был удовлетворен иск “Укртатнафты” и отменено несколько налоговых уведомлений-решений. Соответствующее решение было принято 30 ноября, сообщает Finbalance.

В частности, речь идет о налоговых уведомлениях-решениях, которыми истцу увеличена сумма денежного обязательства по НДС в размере 2,19 млрд грн (по налоговому обязательству — 1,75 млрд грн, штрафные санкции — 438,5 млн грн), с налога на прибыль в размере 1,3 млрд грн, а также уменьшена сумма отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль в размере 491,2 млн грн.



Из судебных материалов следует, что претензии налоговиков к “Укртатнафте” касаются операций компании по приобретению нефти у связанных с Игорем Коломойским и партнерами компаний “Котлас”, “Галнефть”, “ТД “Прикарпатьенефтейрейд”, “Гарант-УТН”, “Техтрейд” Групп”, которые в 2015 году покупали нефть у “Укрнафты” без оплаты. Задолженность указанных компаний составила 7,5 млрд грн и была реструктуризирована “Укрнефтью” в декабре 2019 года на срок 3-6 лет.

В ноябре 2021 года Укрнафта констатировала, что общая сумма соответствующей погашенной задолженности с процентами составила 2,66 млрд грн.

Напомним, еще в конце 2015 года НАБУ начало расследовать вывод из “Укрнафты” 7,6 млрд грн путем безвозмездной передачи нефти на аукционах. Кроме того, в тот же период “Укрнафта” выплатила 6,6 млрд. грн. предоплаты за будущие поставки нефтепродуктов ряда компаний, которые, по данным СМИ, также связаны с группой “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.



Эти соглашения привели к возникновению налогового долга “Укрнафты” перед госбюджетом, который к 2020 году с учетом процентов и пени достиг 30 млрд грн, но в результате был погашен путем одобренной президентом Зеленским схемы с участием госбюджета. При этом олигарх, как акционер компании, не участвовал в урегулировании проблем “Укрнефти”.

“Укрнефть” является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК “Нафтогаз Украины” принадлежит 50%+1 акция “Укрнафты”, группе компаний, связанных с бывшими акционерами “ПриватБанка” — около 42% акций. (Укррудпром)