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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.8 5 20
MHPC по 225
40%
8
UNAF по 295
40%
8
CEEN по 8,4
20%
4
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 16:55

Перемога!

"Укрнафта" пыталась избирательно выплатить дивиденды, госорганы заблокировали процесс. (Экономична правда)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:54

Сьогодні вперше серед усіх банків України Альфа банк запустив (поки що тестовий) мобільний додаток, в якому можна купувати-продавати топові світові акції.
Вперше банк виступає податковим агентом


https://alfabank.ua/investicii-u-sense-superapp
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 19:19

  Yuri_Z написав:
"Укрнафта" пыталась избирательно выплатить дивиденды, госорганы заблокировали процесс. (Экономична правда)


А когда Укрнафта выплатила дивиденды только Нафтогазу и миноритариям ничего не выплатила, то где была НКЦБФР?

"НКЦБФР поддержала Нацдепозитарий и защитила права миноритарных инвесторов"




Оригинал

https://www.nssmc.gov.ua/iedynyi-pidkhi ... -ukrnafty/


НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) завжди стоїть на засадах захисту прав усіх інвесторів, зокрема, міноритарних акціонерів. Ми сповідуємо єдиний підхід до усіх учасників і вкладників, в тому числі ПАТ «Укрнафта».

Регулятор отримав листа від НДУ (Національного депозитарію України) про неможливість часткової виплати суми дивідендів акціонерам ПАТ «Укрнафта», адже Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів передбачає виключно одночасну виплату дивідендів всім акціонерам. Вибіркова сплата дивідендів неприпустима для жодного емітента і суперечить законодавству і загальноприйнятим світовим правилам і нормам корпоративного управління. Дивіденди можна сплачувати траншами, але всім акціонерам одночасно.

Комісія завжди реагує на порушення норм закону і правил. Ми ретельно вивчимо і проаналізуємо ситуацію та дії «Укрнафти». За результатами, за необхідності, здійснимо відповідні заходи згідно чинного законодавства.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:39

2022

C Новым годом, с новыми влажными мечтами в слд. году!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 20:37

Епта, тьфю ты, аминь!

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