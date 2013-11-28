НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) завжди стоїть на засадах захисту прав усіх інвесторів, зокрема, міноритарних акціонерів. Ми сповідуємо єдиний підхід до усіх учасників і вкладників, в тому числі ПАТ «Укрнафта».
Регулятор отримав листа від НДУ (Національного депозитарію України) про неможливість часткової виплати суми дивідендів акціонерам ПАТ «Укрнафта», адже Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів передбачає виключно одночасну виплату дивідендів всім акціонерам. Вибіркова сплата дивідендів неприпустима для жодного емітента і суперечить законодавству і загальноприйнятим світовим правилам і нормам корпоративного управління. Дивіденди можна сплачувати траншами, але всім акціонерам одночасно.
Комісія завжди реагує на порушення норм закону і правил. Ми ретельно вивчимо і проаналізуємо ситуацію та дії «Укрнафти». За результатами, за необхідності, здійснимо відповідні заходи згідно чинного законодавства.