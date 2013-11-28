Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 гру, 2021 16:55
"Укрнафта" пыталась избирательно выплатить дивиденды, госорганы заблокировали процесс. (Экономична правда)
Yuri_Z
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:54
Сьогодні вперше серед усіх банків України Альфа банк запустив (поки що тестовий) мобільний додаток, в якому можна купувати-продавати топові світові акції.
Вперше банк виступає податковим агентом
https://alfabank.ua/investicii-u-sense-superapp
greenozon
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Додано: Вів 28 гру, 2021 19:19
Yuri_Z написав:
"Укрнафта" пыталась избирательно выплатить дивиденды, госорганы заблокировали процесс. (Экономична правда)
А когда Укрнафта выплатила дивиденды только Нафтогазу и миноритариям ничего не выплатила, то где была НКЦБФР?
"НКЦБФР поддержала Нацдепозитарий и защитила права миноритарных инвесторов"
Оригинал
https://www.nssmc.gov.ua/iedynyi-pidkhi ... -ukrnafty/
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) завжди стоїть на засадах захисту прав усіх інвесторів, зокрема, міноритарних акціонерів. Ми сповідуємо єдиний підхід до усіх учасників і вкладників, в тому числі ПАТ «Укрнафта».
Регулятор отримав листа від НДУ (Національного депозитарію України) про неможливість часткової виплати суми дивідендів акціонерам ПАТ «Укрнафта», адже Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів передбачає виключно одночасну виплату дивідендів всім акціонерам. Вибіркова сплата дивідендів неприпустима для жодного емітента і суперечить законодавству і загальноприйнятим світовим правилам і нормам корпоративного управління. Дивіденди можна сплачувати траншами, але всім акціонерам одночасно. Комісія завжди реагує на порушення норм закону і правил. Ми ретельно вивчимо і проаналізуємо ситуацію та дії «Укрнафти». За результатами, за необхідності, здійснимо відповідні заходи згідно чинного законодавства.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:39
C Новым годом, с новыми влажными мечтами в слд. году!
Yuri_Z
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Yuri_Z
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:40
КУА "Всесвіт" Ярослав Савченко.
Активи в управлінні КУА, млн грн 513 685 на 31.10.21 Активи НПФ в адмініструванні, млн грн 2 143 на 31.10.21 частка украинских акций 1.9 % уровень доверия к украинскому фондовому рынку..
vladislavlvov
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:43
Підсумки 2021 року Украинской биржи:
http://www.ux.ua/a10602/?nt=304
Yuri_Z
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Додано: Сер 12 січ, 2022 12:18
Жесть... "голубая фишка"
Yuri_Z
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Додано: Сер 12 січ, 2022 15:05
Yuri_Z, нормальный спрэд и объёмы впечатляют )) Удивительно что какие-то акции ещё торгуются.
GTS
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Додано: Сер 12 січ, 2022 16:22
GTS Оптимист Вы однако... Или я еще не до конца понимаю все то ... плохого, что случилось у нас на фонд. рынке...
Yuri_Z
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