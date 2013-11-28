Умеете вы развеселить! Обоссаться Ключевые показатели за 14 лет работы Чистые активы -5,05 млн грн участников -1430 чел на душу -3,5 тыс грн. И вишенка, судя по сумме- акций APPL 4 шт на 1430 душ! О каких пенсиях шепчут??? Разве что пропить на Пасху...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" (надалі – ПАТ "УКРНАФТА" або Товариство) повідомляє Вас, що 17 лютого 2022 року о 12.30 годині відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРНАФТА"
Проект порядку денного загальних зборів:
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «НАФТА-АКТИВ», єдиним учасником якого є ПАТ «УКРНАФТА». 5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «НАФТА-АКТИВ», єдиним учасником якого є ПАТ «УКРНАФТА».