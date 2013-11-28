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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2480248124822483>

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.8 5 21
MHPC по 225
38%
8
UNAF по 295
43%
9
CEEN по 8,4
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:29

В UNAF один какой-то товарищ лифтует
Но, вроде как его уже "съели"...
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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:18

  Yuri_Z написав:Епта, тьфю ты, аминь!

Умеете вы развеселить! Обоссаться :D
Ключевые показатели за 14 лет работы
Чистые активы -5,05 млн грн
участников -1430 чел
на душу -3,5 тыс грн.
И вишенка, судя по сумме- акций APPL 4 шт на 1430 душ! :mrgreen:
О каких пенсиях шепчут??? Разве что пропить на Пасху...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 14:08

Ceen


Можно и с 8:52
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 14:34

Вчерашнего хитреца забрали сегодня :mrgreen:
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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 17:32

Кто-то поверил в приватизацию или святые угодники наколядовали...?
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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:29

Оказывается что линия сопротивления была на 1750.
Пролили сегодня...
До отчётности за 2021 г., наверно, уйдем к 1600
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:52

Укр болото..

Казахи вышли с наск оранта через 10 лет на два порядка меньше от первоначальных инвестиций..
Сколько Кенес Ракишев получил за долю в украинском страховщике...
https://kursiv.kz/news/biznes/2022-01/s ... khovschike
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:56

Re: Идеи: портфель

  Yuri_Z написав:Оказывается что линия сопротивления была на 1750.
Пролили сегодня...
До отчётности за 2021 г., наверно, уйдем к 1600

Скорее всего, что да. Глядя на инфляцию НБУ поднимет учетную ставку. Из-за этого поднимутся ставки по ОВГЗ и они по доходности станут выгоднее чем акции.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:34

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" (надалі – ПАТ "УКРНАФТА" або
Товариство) повідомляє Вас, що 17 лютого 2022 року о 12.30 годині відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "УКРНАФТА"

Проект порядку денного загальних зборів:

4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «НАФТА-АКТИВ», єдиним учасником якого є ПАТ «УКРНАФТА».
5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є
заінтересованість, а саме про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «НАФТА-АКТИВ», єдиним учасником якого є ПАТ «УКРНАФТА».
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:24

user412

3й раз уж точно проведут? заипали однако
DmitryZP
 
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