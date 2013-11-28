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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2480248124822483

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.8 5 21
MHPC по 225
38%
8
UNAF по 295
43%
9
CEEN по 8,4
19%
4
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:18

  DmitryZP написав:user412

3й раз уж точно проведут? заипали однако

Если проведут - раздерибанят Укрнафту? Надо ли?
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:51

user412

у нас есть НКЦПФР - она нас защитит )

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) завжди стоїть на засадах захисту прав усіх інвесторів, зокрема, міноритарних акціонерів. Ми сповідуємо єдиний підхід до усіх учасників і вкладників, в тому числі ПАТ «Укрнафта».


https://www.nssmc.gov.ua/iedynyi-pidkhi ... -ukrnafty/
DmitryZP
 
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  #<1 ... 2480248124822483
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