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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:18
DmitryZP написав: user412
3й раз уж точно проведут? заипали однако
Если проведут - раздерибанят Укрнафту? Надо ли?
user412
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:51
user412
у нас есть НКЦПФР - она нас защитит )
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) завжди стоїть на засадах захисту прав усіх інвесторів, зокрема, міноритарних акціонерів. Ми сповідуємо єдиний підхід до усіх учасників і вкладників, в тому числі ПАТ «Укрнафта».
https://www.nssmc.gov.ua/iedynyi-pidkhi ... -ukrnafty/
DmitryZP
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