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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2480248124822483

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 22
MHPC по 225
36%
8
UNAF по 295
41%
9
CEEN по 8,4
23%
5
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:18

  DmitryZP написав:user412

3й раз уж точно проведут? заипали однако

Если проведут - раздерибанят Укрнафту? Надо ли?
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:51

user412

у нас есть НКЦПФР - она нас защитит )

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) завжди стоїть на засадах захисту прав усіх інвесторів, зокрема, міноритарних акціонерів. Ми сповідуємо єдиний підхід до усіх учасників і вкладників, в тому числі ПАТ «Укрнафта».


https://www.nssmc.gov.ua/iedynyi-pidkhi ... -ukrnafty/
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 16:17

user412 гляньте входящие плз
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 13:00

Re: Идеи: портфель

А хто підкаже як вплине збільшення ціни нафти на дивіденди Укрнафти.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 17:06

Re: Идеи: портфель

Коли публікуються річні звіти?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 20:58

  Denik написав:Коли публікуються річні звіти?

Где-то через 2 месяца начнут показывать за 2021 г.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 15:53

Укрнафта

Налетай - просело
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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:04

Yuri_Z типа поставить заявку на 100 шт по 235 грн? как налететь?

а если серьезно, то 2 сделки на 300 бумаг это реально просело?
продавцы вообще не подвинулись ниже - куда налетать?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:44

DmitryZP
Да, поставить лот на покупку по цене 233, если нужно приобретение.
Так сказать живое оповещение :lol:, может кто-то уже перестал следить, что там та и почем...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:31

Tesla за год увеличила прибыль почти в восемь раз. в 2021 году получила чистую прибыль в размере $5,5 млрд (27.01.2022)

За вчера TSLA минус 11,55%.
Ясно. :shock:
Yuri_Z
 
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