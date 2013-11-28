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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:18
DmitryZP написав: user412
3й раз уж точно проведут? заипали однако
Если проведут - раздерибанят Укрнафту? Надо ли?
user412
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:51
user412
у нас есть НКЦПФР - она нас защитит )
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) завжди стоїть на засадах захисту прав усіх інвесторів, зокрема, міноритарних акціонерів. Ми сповідуємо єдиний підхід до усіх учасників і вкладників, в тому числі ПАТ «Укрнафта».
https://www.nssmc.gov.ua/iedynyi-pidkhi ... -ukrnafty/
DmitryZP
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Додано: Чет 20 січ, 2022 16:17
user412 гляньте входящие плз
DmitryZP
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Додано: Вів 25 січ, 2022 13:00
А хто підкаже як вплине збільшення ціни нафти на дивіденди Укрнафти.
Denik
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Додано: Вів 25 січ, 2022 17:06
Коли публікуються річні звіти?
Denik
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Додано: Вів 25 січ, 2022 20:58
Denik написав:
Коли публікуються річні звіти?
Где-то через 2 месяца начнут показывать за 2021 г.
Yuri_Z
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Додано: Чет 27 січ, 2022 15:53
Налетай - просело
Yuri_Z
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Додано: Чет 27 січ, 2022 18:04
Yuri_Z типа поставить заявку на 100 шт по 235 грн? как налететь? а если серьезно, то 2 сделки на 300 бумаг это реально просело? продавцы вообще не подвинулись ниже - куда налетать?
DmitryZP
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Додано: Чет 27 січ, 2022 18:44
DmitryZP
Да, поставить лот на покупку по цене 233, если нужно приобретение.
Так сказать живое оповещение
, может кто-то уже перестал следить, что там та и почем...
Yuri_Z
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 09:31
Tesla за год увеличила прибыль почти в восемь раз. в 2021 году получила чистую прибыль в размере $5,5 млрд (27.01.2022)
За вчера TSLA минус 11,55%.
Ясно.
Yuri_Z
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