|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:11
Re: Идеи: портфель
И еще. Альстом то пробует отмазаться от локализации через соглашение об ассоциации. А Хитачи и Штадлер на 100% попадают под закон по локализации
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:26
Denik
Если где-то треть возьму от этих объектов, считаю что это будет очень-очень хорошо для компании и для акционеров.
Зараз переглядають цей форум: Denik і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|