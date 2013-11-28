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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2484248524862487

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.9 5 22
MHPC по 225
36%
8
UNAF по 295
41%
9
CEEN по 8,4
23%
5
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:11

Re: Идеи: портфель

И еще. Альстом то пробует отмазаться от локализации через соглашение об ассоциации. А Хитачи и Штадлер на 100% попадают под закон по локализации
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:26

Denik
Если где-то треть возьму от этих объектов, считаю что это будет очень-очень хорошо для компании и для акционеров.
Yuri_Z
 
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  #<1 ... 2484248524862487
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