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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:11
Re: Идеи: портфель
И еще. Альстом то пробует отмазаться от локализации через соглашение об ассоциации. А Хитачи и Штадлер на 100% попадают под закон по локализации
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:26
Denik
Если где-то треть возьму от этих объектов, считаю что это будет очень-очень хорошо для компании и для акционеров.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:42
Re: Идеи: портфель
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:03
Re: Идеи: портфель
Не хотят возиться с обслуживанием зоопарка (как со скоростными поездами КВСЗ, Шкода и Хендай).
Кстати тут есть ключ к ответу у кого больше вероятность выигрыша - У УЗ уже есть 2 КВСЗшеых Тарпана и с пяток дизель-поездов. И ремонты там выполнялись в 5 раз быстрее, чем Шкоды на КЭВРЗ.
Чисто по цене КВСЗ может прибить кого угодно.
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:08
Denik У нас там такие люди сидят в правительстве, что нельзя исключать возможность, что снова возьму хюндай
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:10
Re: Идеи: портфель
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:13
Re: Идеи: портфель
Альстом сегодня подписал 900 - миллионный (евро) контракт на электровозы.
Теперь, по-идее, КВСЗ должен брать тендер на электропоезда любой ценой.
На моменте рынка просто нет.
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