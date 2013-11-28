Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:11
И еще. Альстом то пробует отмазаться от локализации через соглашение об ассоциации. А Хитачи и Штадлер на 100% попадают под закон по локализации
Denik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:26
Denik Если где-то треть возьму от этих объектов, считаю что это будет очень-очень хорошо для компании и для акционеров.
Yuri_Z
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:42
Yuri_Z написав:
Denik
Если где-то треть возьму от этих объектов, считаю что это будет очень-очень хорошо для компании и для акционеров.
Тендер не делится на части. Там или выиграл все или не выиграл ничего.
Denik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:46
Denik
Странно, могли и разделить
The best or nothing!
Yuri_Z
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:03
Yuri_Z написав:
Denik Странно, могли и разделить
The best or nothing!
Не хотят возиться с обслуживанием зоопарка (как со скоростными поездами КВСЗ, Шкода и Хендай).
Кстати тут есть ключ к ответу у кого больше вероятность выигрыша - У УЗ уже есть 2 КВСЗшеых Тарпана и с пяток дизель-поездов. И ремонты там выполнялись в 5 раз быстрее, чем Шкоды на КЭВРЗ.
Чисто по цене КВСЗ может прибить кого угодно.
Denik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:08
Denik У нас там такие люди сидят в правительстве, что нельзя исключать возможность, что снова возьму хюндай
Yuri_Z
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:10
Yuri_Z написав:
Denik У нас там такие люди сидят в правительстве, что нельзя исключать возможность, что снова возьму хюндай
Тендер есть тендер.
Denik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:13
Альстом сегодня подписал 900 - миллионный (евро) контракт на электровозы.
Теперь, по-идее, КВСЗ должен брать тендер на электропоезда любой ценой.
https://korrespondent.net/business/econ ... na-12-mlrd
На моменте рынка просто нет.
Denik
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:47
Райффайзен Банк за 2021 рік звітує про прибуток 4,86 млрд грн (за 2020 рік - 4,07 млрд грн). Заявлений банком показник достатності регулятивного капіталу на 01.01.2022 - 13,71% (вимога НБУ - не менше 10%). За 2019 рік Райффайзен Банк декларував прибуток 4,75 млрд грн. (finbalance)
Yuri_Z
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Додано: Вів 08 лют, 2022 19:49
Denik Что-то я не так оптимистично настроен, как ты. Я так поминаю, что KVBZ у тебя в портфельчике есть..? Давно брал?
Yuri_Z
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