8 коп на акцию - прикольно. Было бы еще прикольний чтобы "испугались Путина" и решили прошлогоднюю прибыль, зачисленную в резервы выплатить...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:31
8 коп на акцию - прикольно. Было бы еще прикольний чтобы "испугались Путина" и решили прошлогоднюю прибыль, зачисленную в резервы выплатить...
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:51
Re: Идеи: портфель
Давно брал. Тут одна надежда, что они прижаты с одной стороны - ВРЗ УЗ, которая сама себе делает вагоны, с другой стороны - Альстомом и Вабтеком, которые влезли в сегмент локомотивов. Пассажирские вагоны как и моторвагонные поезда они делают давно - инвестировать не во что. Остается рубить умеренное бабло с текущего договора на 100 вагонов и следующего - на 500 (Велике Будівництво) + с возможного тендера на электропоезда.
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