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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2485248624872488

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.8 5 23
MHPC по 225
39%
9
UNAF по 295
39%
9
CEEN по 8,4
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:31

  Yuri_Z написав: Райффайзен Банк за 2021 рік звітує про прибуток 4,86 млрд грн (за 2020 рік - 4,07 млрд грн). Заявлений банком показник достатності регулятивного капіталу на 01.01.2022 - 13,71% (вимога НБУ - не менше 10%). За 2019 рік Райффайзен Банк декларував прибуток 4,75 млрд грн. (finbalance)

8 коп на акцию - прикольно. Было бы еще прикольний чтобы "испугались Путина" и решили прошлогоднюю прибыль, зачисленную в резервы выплатить...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:51

Re: Идеи: портфель

  Yuri_Z написав:Denik Что-то я не так оптимистично настроен, как ты.
Я так поминаю, что KVBZ у тебя в портфельчике есть..? Давно брал?

Давно брал. Тут одна надежда, что они прижаты с одной стороны - ВРЗ УЗ, которая сама себе делает вагоны, с другой стороны - Альстомом и Вабтеком, которые влезли в сегмент локомотивов. Пассажирские вагоны как и моторвагонные поезда они делают давно - инвестировать не во что. Остается рубить умеренное бабло с текущего договора на 100 вагонов и следующего - на 500 (Велике Будівництво) + с возможного тендера на электропоезда.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:35

KVBZ

  Denik написав:
  VitaliyN написав:Yuri_Z В Этом году КВСЗ будет нормально себя чухать, в январе сделает где-то 500 грузовых. (Приходько сказал). А еще Приходько сказал , что заказами обеспечены на 22 год и будет прибыль!!!

Пишут не 500, а 180.
https://gmk.center/news/kvsz-v-yanvare- ... h-vagonov/
https://www.kvsz.com/index.php/ua/pres- ... y-prybutok

По факту сделали 151 + 10 пассажирских
https://gmk.center/news/kvsz-v-yanvare- ... v-6-5-raz/
Denik
 
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З нами з: 23.02.09
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:25

  Denik написав:
  Denik написав:
  VitaliyN написав:Yuri_Z В Этом году КВСЗ будет нормально себя чухать, в январе сделает где-то 500 грузовых. (Приходько сказал). А еще Приходько сказал , что заказами обеспечены на 22 год и будет прибыль!!!

Пишут не 500, а 180.
https://gmk.center/news/kvsz-v-yanvare- ... h-vagonov/
https://www.kvsz.com/index.php/ua/pres- ... y-prybutok

По факту сделали 151 + 10 пассажирских
https://gmk.center/news/kvsz-v-yanvare- ... v-6-5-raz/

мало конечно, но потенциал остается! ( насчет 500 конечно погорячился :mrgreen: ) списание будет, т.к. приказ вступает в силу. Российского хлама закуплено много включительно по 20 год. мне эта акция интересна. Закупился со средней 10 в 2017 году. дивиденды будут однозначно, ждем!!!!
VitaliyN
 
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