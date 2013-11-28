8 коп на акцию - прикольно. Было бы еще прикольний чтобы "испугались Путина" и решили прошлогоднюю прибыль, зачисленную в резервы выплатить...
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Додано: Вів 08 лют, 2022 20:31
8 коп на акцию - прикольно. Было бы еще прикольний чтобы "испугались Путина" и решили прошлогоднюю прибыль, зачисленную в резервы выплатить...
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:51
Re: Идеи: портфель
Давно брал. Тут одна надежда, что они прижаты с одной стороны - ВРЗ УЗ, которая сама себе делает вагоны, с другой стороны - Альстомом и Вабтеком, которые влезли в сегмент локомотивов. Пассажирские вагоны как и моторвагонные поезда они делают давно - инвестировать не во что. Остается рубить умеренное бабло с текущего договора на 100 вагонов и следующего - на 500 (Велике Будівництво) + с возможного тендера на электропоезда.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:35
KVBZ
По факту сделали 151 + 10 пассажирских
Додано: Суб 12 лют, 2022 00:25
мало конечно, но потенциал остается! ( насчет 500 конечно погорячился ) списание будет, т.к. приказ вступает в силу. Российского хлама закуплено много включительно по 20 год. мне эта акция интересна. Закупился со средней 10 в 2017 году. дивиденды будут однозначно, ждем!!!!
Додано: Суб 12 лют, 2022 21:12
Re: Идеи: портфель
Мне сейчас кажется самой прикольной ситуация с тендером на электропоезда, когда из-за "геополитической обстановки" и колебаний курса Хитачи и Штадлер могут просто испугаться. Затягивать тендер дальше - невозможно. Срок поставки - 18 месяцев. Электропоезда нужны к выборам в Раду 2023. Наблюдаем.
Додано: Сер 16 лют, 2022 12:35
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