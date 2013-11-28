ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» має намір збільшити обсяги виробництва вантажних вагонів. Про такі плани в інтерв’ю виданню «Зоря Полтавщини» розповів директор з виробництва та сервісу підприємства Тарас Беценко, передає Rail.insider.



Посадовець нагадав, що у січні КВБЗ мав виготовити 188 вантажних вагонів. Йдеться про піввагони моделі 12-783. Та через нестачу кадрів вдалося випустити 151 одиницю рухомого складу. «Наразі відділ кадрів, керівники цехів активно моніторять ринок праці, ведуть перемовини з тими робітниками, які у важкі часи звільнились із заводу і поїхали на заробітки за кордон. Із тих, хто влаштовується, будемо формувати додаткові зміни. Сподіваємося, що в березні їх буде вже, як мінімум, чотири. А це дасть змогу забезпечити роботу двох потоків у корпусі вантажного вагонобудування, де виготовлятимуть піввагони й зерновози, а згодом — і цементовози», — пояснив Тарас Беценко.



Він також зауважив, що за умови укомплектування штату до потреб виробництва в лютому-березні у КВБЗ планують вийти на виготовлення 250 вагонів на місяць, а у квітні — до 370.



Окрім того, минулоріч завод виготовив і реалізував двадцять 40-футових вагонів-платформ. А цього місяця на підприємстві завершили складання п’яти 80-футових і вже фактично готові до їх серійного виробництва. «Наразі у Словенії завершуються випробування двох виготовлених минулоріч зчленованих платформ. Після отримання дозвільних документів міжвідомчої комісії можна буде запускати потік із їх серійного виробництва. Наразі корпус вантажного вагонобудування вже практично готовий до цієї роботи та складання двох уже 90-футових платформ», — уточнив директор з виробництва та сервісу.



Він розповів про новинку — вагони для перевезення щебеню. Роботу над двома дослідними одиницями завершили на початку січня. «Це нова для нашого підприємства продукція. Та оскільки на ринку вантажного вагонобудування до неї є інтерес, наші фахівці розробили конструкцію таких вагонів-хоперів, а виробничники успішно матеріалізували цю ідею. Найближчим часом розпочнуться випробування нових щебеневозів. Сподіваємося, що вони будуть успішними, і вже в другому півріччі розпочнемо їх серійний випуск», — сказав представник підприємства.



КВБЗ має розробки і в транспорті соціального призначення. «Ми вже виготовили перший кузов пасажирського вагона нової моделі, пристосованого для перевезення людей з інвалідністю. На відміну від наших серійних вагонів у ньому буде 8 стандартних купе та одне здвоєне — для людини в інвалідному візку й особи, яка її супроводжує», — наголосив Тарас Беценко.



Як повідомлялося раніше, наприкінці грудня ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» оголосило про те, що запрошує на роботу робітників, інженерно-технічних працівників, керівників середньої ланки та виробничих підрозділів. Окрім того, торік завод випробовував вагони для європейського ринку.