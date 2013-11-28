RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2486248724882489>

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.8 5 23
MHPC по 225
39%
9
UNAF по 295
39%
9
CEEN по 8,4
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:31

  Yuri_Z написав: Райффайзен Банк за 2021 рік звітує про прибуток 4,86 млрд грн (за 2020 рік - 4,07 млрд грн). Заявлений банком показник достатності регулятивного капіталу на 01.01.2022 - 13,71% (вимога НБУ - не менше 10%). За 2019 рік Райффайзен Банк декларував прибуток 4,75 млрд грн. (finbalance)

8 коп на акцию - прикольно. Было бы еще прикольний чтобы "испугались Путина" и решили прошлогоднюю прибыль, зачисленную в резервы выплатить...
Denik
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 23.02.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:51

Re: Идеи: портфель

  Yuri_Z написав:Denik Что-то я не так оптимистично настроен, как ты.
Я так поминаю, что KVBZ у тебя в портфельчике есть..? Давно брал?

Давно брал. Тут одна надежда, что они прижаты с одной стороны - ВРЗ УЗ, которая сама себе делает вагоны, с другой стороны - Альстомом и Вабтеком, которые влезли в сегмент локомотивов. Пассажирские вагоны как и моторвагонные поезда они делают давно - инвестировать не во что. Остается рубить умеренное бабло с текущего договора на 100 вагонов и следующего - на 500 (Велике Будівництво) + с возможного тендера на электропоезда.
Denik
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 23.02.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:35

KVBZ

  Denik написав:
  VitaliyN написав:Yuri_Z В Этом году КВСЗ будет нормально себя чухать, в январе сделает где-то 500 грузовых. (Приходько сказал). А еще Приходько сказал , что заказами обеспечены на 22 год и будет прибыль!!!

Пишут не 500, а 180.
https://gmk.center/news/kvsz-v-yanvare- ... h-vagonov/
https://www.kvsz.com/index.php/ua/pres- ... y-prybutok

По факту сделали 151 + 10 пассажирских
https://gmk.center/news/kvsz-v-yanvare- ... v-6-5-raz/
Denik
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 23.02.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:25

  Denik написав:
  Denik написав:
  VitaliyN написав:Yuri_Z В Этом году КВСЗ будет нормально себя чухать, в январе сделает где-то 500 грузовых. (Приходько сказал). А еще Приходько сказал , что заказами обеспечены на 22 год и будет прибыль!!!

Пишут не 500, а 180.
https://gmk.center/news/kvsz-v-yanvare- ... h-vagonov/
https://www.kvsz.com/index.php/ua/pres- ... y-prybutok

По факту сделали 151 + 10 пассажирских
https://gmk.center/news/kvsz-v-yanvare- ... v-6-5-raz/

мало конечно, но потенциал остается! ( насчет 500 конечно погорячился :mrgreen: ) списание будет, т.к. приказ вступает в силу. Российского хлама закуплено много включительно по 20 год. мне эта акция интересна. Закупился со средней 10 в 2017 году. дивиденды будут однозначно, ждем!!!!
VitaliyN
 
Повідомлень: 287
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 21:12

Re: Идеи: портфель

  VitaliyN написав:мало конечно, но потенциал остается! ( насчет 500 конечно погорячился ) списание будет, т.к. приказ вступает в силу. Российского хлама закуплено много включительно по 20 год. мне эта акция интересна. Закупился со средней 10 в 2017 году. дивиденды будут однозначно, ждем!!!!

Мне сейчас кажется самой прикольной ситуация с тендером на электропоезда, когда из-за "геополитической обстановки" и колебаний курса Хитачи и Штадлер могут просто испугаться. Затягивать тендер дальше - невозможно. Срок поставки - 18 месяцев. Электропоезда нужны к выборам в Раду 2023. Наблюдаем.
Denik
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 23.02.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:35

Зображення
В первом квартале CEEN показали убыток 795 млн. грн
во II-III квартале 2021 года прибыль составила 639 млн грн.
А итог работы за 3 кв. составляет ущерб 156 млн грн.

Выйти в ноль по итогу года мало кто верит? А в приватизацию тем более :) ..?
Yuri_Z
 
Повідомлень: 335
З нами з: 18.06.18
Подякував: 41 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:43

UNAF

На 17 февраля назначено внеочередное собрание АО "Укрнафта", на котором может утвердить план распределения компании между "Нафтогазом" и группой "Приват" Игоря Коломойского. Согласно документу, часть имущества "Укрнафты" планируют передать в уставный капитал новосозданной компании "Нафта-Актив", единственным акционером которой будет сама "Укрнафта". Затем кипрские компании, связанные с Коломойским, Палкой и Боголюбовым, выкупят части "Нафта-Актив". 34% уйдет Littop Enterprises Limited, еще 34% – Bridgemont Ventures Limited и 32% – Bordo Management Limited. В то же время, "Укрнафта" в течение года выкупит свои акции у миноритарных акционеров и аннулирует их.

https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... 3IIO9T0ilc
Yuri_Z
 
Повідомлень: 335
З нами з: 18.06.18
Подякував: 41 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:25

Re: Идеи: портфель

У КВБЗ планують підвищити обсяги виготовлення вантажних вагонів
https://www.railinsider.com.ua/u-kvbz-p ... h-vagoniv/
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» має намір збільшити обсяги виробництва вантажних вагонів. Про такі плани в інтерв’ю виданню «Зоря Полтавщини» розповів директор з виробництва та сервісу підприємства Тарас Беценко, передає Rail.insider.

Посадовець нагадав, що у січні КВБЗ мав виготовити 188 вантажних вагонів. Йдеться про піввагони моделі 12-783. Та через нестачу кадрів вдалося випустити 151 одиницю рухомого складу. «Наразі відділ кадрів, керівники цехів активно моніторять ринок праці, ведуть перемовини з тими робітниками, які у важкі часи звільнились із заводу і поїхали на заробітки за кордон. Із тих, хто влаштовується, будемо формувати додаткові зміни. Сподіваємося, що в березні їх буде вже, як мінімум, чотири. А це дасть змогу забезпечити роботу двох потоків у корпусі вантажного вагонобудування, де виготовлятимуть піввагони й зерновози, а згодом — і цементовози», — пояснив Тарас Беценко.

Він також зауважив, що за умови укомплектування штату до потреб виробництва в лютому-березні у КВБЗ планують вийти на виготовлення 250 вагонів на місяць, а у квітні — до 370.

Окрім того, минулоріч завод виготовив і реалізував двадцять 40-футових вагонів-платформ. А цього місяця на підприємстві завершили складання п’яти 80-футових і вже фактично готові до їх серійного виробництва. «Наразі у Словенії завершуються випробування двох виготовлених минулоріч зчленованих платформ. Після отримання дозвільних документів міжвідомчої комісії можна буде запускати потік із їх серійного виробництва. Наразі корпус вантажного вагонобудування вже практично готовий до цієї роботи та складання двох уже 90-футових платформ», — уточнив директор з виробництва та сервісу.

Він розповів про новинку — вагони для перевезення щебеню. Роботу над двома дослідними одиницями завершили на початку січня. «Це нова для нашого підприємства продукція. Та оскільки на ринку вантажного вагонобудування до неї є інтерес, наші фахівці розробили конструкцію таких вагонів-хоперів, а виробничники успішно матеріалізували цю ідею. Найближчим часом розпочнуться випробування нових щебеневозів. Сподіваємося, що вони будуть успішними, і вже в другому півріччі розпочнемо їх серійний випуск», — сказав представник підприємства.

КВБЗ має розробки і в транспорті соціального призначення. «Ми вже виготовили перший кузов пасажирського вагона нової моделі, пристосованого для перевезення людей з інвалідністю. На відміну від наших серійних вагонів у ньому буде 8 стандартних купе та одне здвоєне — для людини в інвалідному візку й особи, яка її супроводжує», — наголосив Тарас Беценко.

Як повідомлялося раніше, наприкінці грудня ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» оголосило про те, що запрошує на роботу робітників, інженерно-технічних працівників, керівників середньої ланки та виробничих підрозділів. Окрім того, торік завод випробовував вагони для європейського ринку.
Denik
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 23.02.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:41

А где вы нашли про выкуп и аннулирование?

  Yuri_Z написав:
На 17 февраля назначено внеочередное собрание АО "Укрнафта", на котором может утвердить план распределения компании между "Нафтогазом" и группой "Приват" Игоря Коломойского. Согласно документу, часть имущества "Укрнафты" планируют передать в уставный капитал новосозданной компании "Нафта-Актив", единственным акционером которой будет сама "Укрнафта". Затем кипрские компании, связанные с Коломойским, Палкой и Боголюбовым, выкупят части "Нафта-Актив". 34% уйдет Littop Enterprises Limited, еще 34% – Bridgemont Ventures Limited и 32% – Bordo Management Limited. В то же время, "Укрнафта" в течение года выкупит свои акции у миноритарных акционеров и аннулирует их.

https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... 3IIO9T0ilc
DmitryZP
 
Повідомлень: 4107
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:09

DmitryZP
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/02/16/682415/
Автор публикации Oleksiy Pavlysh. За уточнением пишем в FB :mrgreen:
Yuri_Z
 
Повідомлень: 335
З нами з: 18.06.18
Подякував: 41 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2486248724882489>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 89879
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
todobank (497)
16.02.2022 21:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.