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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:16
В то же время, "Укрнафта" в течение года выкупит свои акции у миноритарных акционеров и аннулирует их.
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greenozon
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:05
Не акционер, просто слежу за темой?
greenozon написав:
В то же время, "Укрнафта" в течение года выкупит свои акции у миноритарных акционеров и аннулирует их.
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DmitryZP
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Додано: Чет 17 лют, 2022 12:54
Бачу, прийшли якісь файні хлопці і сіли на перший ряд…
Невже домовились і буде кворум?
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ib_investor
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:06
Кворум 97,82%
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:29
ib_investor
Дякую, що тримаєте в курсі!
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Пенсионер
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:49
Ринкова вартість майна, що передається, 68,25 млрд. Якщо я правильно почув. 2 дні тому наглядова рада затвердила оцінку від Ernst Young.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:09
Четверте питання не проголосоване, чекаємо результати п‘ятого.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:38
П‘яте питання не рроголосовано ні першим, ні другим проектом рішення.
Таким чином, наскільки я розумію, рішення про передачу майна не прийнято.
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