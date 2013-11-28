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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2486248724882489

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Идеи: портфель 1.8 5 24
MHPC по 225
38%
9
UNAF по 295
42%
10
CEEN по 8,4
21%
5
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:16

В то же время, "Укрнафта" в течение года выкупит свои акции у миноритарных акционеров и аннулирует их.
---
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:05

Не акционер, просто слежу за темой?

  greenozon написав:В то же время, "Укрнафта" в течение года выкупит свои акции у миноритарных акционеров и аннулирует их.
---
finite la comedia :?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:54

Бачу, прийшли якісь файні хлопці і сіли на перший ряд…
Невже домовились і буде кворум?
ib_investor
 
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Кворум 97,82%
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:29

ib_investor
Дякую, що тримаєте в курсі!
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:49

Ринкова вартість майна, що передається, 68,25 млрд. Якщо я правильно почув. 2 дні тому наглядова рада затвердила оцінку від Ernst Young.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:09

Четверте питання не проголосоване, чекаємо результати п‘ятого.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:38

П‘яте питання не рроголосовано ні першим, ні другим проектом рішення.
Таким чином, наскільки я розумію, рішення про передачу майна не прийнято.
ib_investor
 
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